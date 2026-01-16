Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

2026 Dünya Kupası’na bilet akını: Talep yarım milyarı geçti

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için açılan ilk bilet başvuru süreci, daha şimdiden rekor kırdı. FIFA’ya göre sadece 33 günde 500 milyondan fazla bilet talebi yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 Dünya Kupası’na bilet akını: Talep yarım milyarı geçti
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 11:16

2026 için taraftar ilgisi adeta patlama yaptı. FIFA tarafından paylaşılan bilgilere göre, turnuvayı statlardan izlemek isteyen futbolseverler son 33 gün içinde 500 milyonu aşan bilet talebinde bulundu. Bu rakam, organizasyon tarihinin en yoğun başlangıç dönemlerinden biri olarak kayda geçti.

2026 Dünya Kupası’na bilet akını: Talep yarım milyarı geçti

BAŞVURULAR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN

Bilet başvurularında ev sahibi ülkeler , ve ilk sıralarda yer aldı. Ancak ilgi sadece ev sahipleriyle sınırlı kalmadı. Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya da en çok talep gönderen ülkeler arasında dikkat çekti.

2026 Dünya Kupası’na bilet akını: Talep yarım milyarı geçti

EN ÇOK İSTENEN MAÇ: MİAMİ’DE KOLOMBİYA–PORTEKİZ

Bu satış aşamasında taraftarların en fazla ilgi gösterdiği karşılaşma, 27 Haziran Cumartesi günü Miami’de oynanacak Kolombiya–Portekiz maçı oldu. Onu;

18 Haziran Perşembe günü Guadalajara’daki Meksika–Güney Kore maçı,

19 Temmuz Pazar günü New York/New Jersey’de oynanacak final,

11 Haziran Perşembe günü Mexico City’deki Meksika–Güney Afrika açılış maçı,

2 Temmuz Perşembe günü Toronto’daki son 32 turu mücadelesi izledi.

2026 Dünya Kupası’na bilet akını: Talep yarım milyarı geçti

SONUÇLAR 5 ŞUBAT’TA AÇIKLANACAK

Bilet başvurusunda bulunan taraftarlar, taleplerinin sonuçlarını en erken 5 Şubat tarihinde e-posta yoluyla öğrenecek. Yoğun talep nedeniyle birçok maçta kura ya da aşamalı satış yöntemlerinin devreye girmesi bekleniyor.

2026 Dünya Kupası’na bilet akını: Talep yarım milyarı geçti

INFANTİNO: “BU SADECE BİR İSTEK DEĞİL”

FIFA Başkanı Gianni Infantino, rekor başvurularla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı: “Bir aydan biraz fazla bir sürede yarım milyar bilet talebi almak, sadece bir istek değil; açıkçası bu, futbolun dünyaya verdiği küresel bir mesaj.”

2026 Dünya Kupası’na bilet akını: Talep yarım milyarı geçti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2025’in en güvenli otomobilleri belli oldu
AMD ve Intel’den zam sinyali
e Karne nereden bakılır? E-Okul VBS giriş ekranı sorgulama
Beşiktaş'a İtalyan golcü! Transferde Abraham detayı
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#Meksika
#amerika birleşik devletleri
#kanada
#fıfa dünya kupası
#2026 dünya kupası
#Bilet Talebi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.