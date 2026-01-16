2026 Dünya Kupası’na bilet akını: Talep yarım milyarı geçti

2026 FIFA Dünya Kupası için taraftar ilgisi adeta patlama yaptı. FIFA tarafından paylaşılan bilgilere göre, turnuvayı statlardan izlemek isteyen futbolseverler son 33 gün içinde 500 milyonu aşan bilet talebinde bulundu. Bu rakam, organizasyon tarihinin en yoğun başlangıç dönemlerinden biri olarak kayda geçti.

BAŞVURULAR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN

Bilet başvurularında ev sahibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ilk sıralarda yer aldı. Ancak ilgi sadece ev sahipleriyle sınırlı kalmadı. Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya da en çok talep gönderen ülkeler arasında dikkat çekti.

EN ÇOK İSTENEN MAÇ: MİAMİ’DE KOLOMBİYA–PORTEKİZ

Bu satış aşamasında taraftarların en fazla ilgi gösterdiği karşılaşma, 27 Haziran Cumartesi günü Miami’de oynanacak Kolombiya–Portekiz maçı oldu. Onu;

18 Haziran Perşembe günü Guadalajara’daki Meksika–Güney Kore maçı,

19 Temmuz Pazar günü New York/New Jersey’de oynanacak final,

11 Haziran Perşembe günü Mexico City’deki Meksika–Güney Afrika açılış maçı,

2 Temmuz Perşembe günü Toronto’daki son 32 turu mücadelesi izledi.

SONUÇLAR 5 ŞUBAT’TA AÇIKLANACAK

Bilet başvurusunda bulunan taraftarlar, taleplerinin sonuçlarını en erken 5 Şubat tarihinde e-posta yoluyla öğrenecek. Yoğun talep nedeniyle birçok maçta kura ya da aşamalı satış yöntemlerinin devreye girmesi bekleniyor.

INFANTİNO: “BU SADECE BİR İSTEK DEĞİL”

FIFA Başkanı Gianni Infantino, rekor başvurularla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı: “Bir aydan biraz fazla bir sürede yarım milyar bilet talebi almak, sadece bir istek değil; açıkçası bu, futbolun dünyaya verdiği küresel bir mesaj.”