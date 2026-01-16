Menü Kapat
10°
 Abdullah Avcı

Abdullah Avcı'dan Domenico Tedesco'ya çarpıcı sözler ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için kritik tespit!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Mantra YouTube kanalında yorumlayan Abdullah Avcı, Domenico Tedesco'nun organizasyonunu detaylıca irdeledi. İtalyan çalıştırıcının Abdülkerim Bardakcı'ya odaklandığını belirten Abdullah Avcı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi özelinde önemli analizler gerçekleştirdi.

Abdullah Avcı'dan Domenico Tedesco'ya çarpıcı sözler ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için kritik tespit!
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde etkili bir oyun oynamış ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek zafere uzanmıştı. Heyecanlı geçen mücadelenin taktiksel değerlendirmesini yapan Abdullah Avcı, Fenerbahçe açısından Domenico Tedesco'nun planladıklarını ayrıntılarıyla anlattı.

Abdullah Avcı'dan Domenico Tedesco'ya çarpıcı sözler ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için kritik tespit!

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN ARDINDAN ABDULLAH AVCI'DAN, DOMENICO TEDESCO VE ABDÜLKERİM BARDAKCI KRİTİĞİ

"Galatasaray'da topu geriden kullanan kişi Abdülkerim Bardakcı ve aynı anda da diğer tarafta Davinson Sanchez ile birlikte bekler açılıyor! Bütün alanda açılmış oluyorsun. Domenico Tedesco da aslında seni sırtı dönük oyunculara çekiyor. Bir yem olarak merkeze yönlendirmiş de olabilir çünkü Abdülkerim Bardakcı oraları kullanabiliyor. Bu sefer ne oluyor? Fenerbahçe şiddetli baskıyı doğru yaparsa... Abdülkerim'in önünü biraz boş bıraktı diyelim. Topu nereye kullanacak? Blok aralarına kullanacak! Peki blok aralarına kullandığında, baskıyı doğru planlayan Fenerbahçe öncelik aldığında, ne çıkıyor? Sana çok büyük geniş alanlar çıkıyor. Zaten amaç kazandığın zaman ikinci pas olmadan öndeki oyuncuyu bulmak, o geçişi doğru tamamlamak. Fenerbahçe baskılarda şunu da yaptı. İsmail gitti stopere baskıya, diğer 8 de gitti. Jhon Duran, Galatasaray orta sahasına yakın kaldı ve kenar oyuncular da alanı kapattı. Bunların hepsi parça parça planlanmıştı. Tabii Fenerbahçe de bunu çok iştahlı ve arzulu bir şekilde yaptı. Yani orada Jhon Duran'ın baskıya gitmemesi ve rakip 6 numarayı kapatması, Galatasaraylı stoperlere Fenerbahçe orta sahalarının baskı yapması ve kenar oyuncularının da içeriyi kapatması... Bütün alanları kapattılar! Bu sefer kenara yönlendirdiğinde ne oluyor? Kenar, dar alan. Fenerbahçe burada şiddetli baskı yaptığında, Galatasaray'ı geniş alanda yakalıyor ve geçişleri tamamlamış oluyor."

Abdullah Avcı'dan Domenico Tedesco'ya çarpıcı sözler ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için kritik tespit!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN DERBİ ZAFERİNDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde, skoru belirleyen isimler olmuştu.
