10°
Diego Simeone'nin karşısında tam 19 teknik direktör: Atletico Madrid'de işler çok farklı!

Atletico Madrid'de Diego Simeone uzun yıllar görevde kalırken, Real Madrid ve Barcelona ise bu süreçte tam 19 farklı teknik adamla çalıştı. Esasen ise Diego Simeone'li Atletico Madrid, dev rakiplerinin aksine çarpıcı bir istatistik yakaladı.

Diego Simeone'nin karşısında tam 19 teknik direktör: Atletico Madrid'de işler çok farklı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.01.2026
18:58
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
19:04

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, modern futboldaki nadir isimlerden biri oldu ve 2011 yılında başladığı görevini aralıksız sürdürmeye devam etti. Halihazırda Atletico Madrid bu dönemde kulübün vizyonunu da büyütürken, ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid ise tam 19 farklı isimle anlaştı.

Diego Simeone'nin karşısında tam 19 teknik direktör: Atletico Madrid'de işler çok farklı!

ATLETICO MADRID'DE DIEGO SIMEONE ETKİSİ

Atletico Madrid'i iddialı bir takım haline getiren Diego Simeone; İspanyol ekibiyle 2 La Liga, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazanmış, ilave olarak da 1 kez yılın teknik direktörü seçilmişti. Ayrıca da 55 yaşındaki Arjantinli, Atletico Madrid'de iki kez Şampiyonlar Ligi finali kaybetmişti.

Diego Simeone'nin karşısında tam 19 teknik direktör: Atletico Madrid'de işler çok farklı!

DIEGO SIMEONE GÖREVDEYKEN RAKİPLERİNDE DEĞİŞEN TEKNİK DİREKTÖRLER

Real Madrid: Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, Zinedine Zidane, Julen Lopetegui, Santiago Solari, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa.

Barcelona: Pep Guardiola, Tito Vilanova, Jordi Roura, Gerardo Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setien, Ronald Koeman, Sergi Barjuan, Xavi, Hansi Flick.

Diego Simeone'nin karşısında tam 19 teknik direktör: Atletico Madrid'de işler çok farklı!

Sıkça Sorulan Sorular

DIEGO SIMEONE'NİN ATLETICO MADRID İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Deneyimli çalıştırıcının, 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
