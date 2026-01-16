Diego Simeone'nin karşısında tam 19 teknik direktör: Atletico Madrid'de işler çok farklı!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, modern futboldaki nadir isimlerden biri oldu ve 2011 yılında başladığı görevini aralıksız sürdürmeye devam etti. Halihazırda Atletico Madrid bu dönemde kulübün vizyonunu da büyütürken, ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid ise tam 19 farklı isimle anlaştı.

ATLETICO MADRID'DE DIEGO SIMEONE ETKİSİ

Atletico Madrid'i iddialı bir takım haline getiren Diego Simeone; İspanyol ekibiyle 2 La Liga, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazanmış, ilave olarak da 1 kez yılın teknik direktörü seçilmişti. Ayrıca da 55 yaşındaki Arjantinli, Atletico Madrid'de iki kez Şampiyonlar Ligi finali kaybetmişti.

DIEGO SIMEONE GÖREVDEYKEN RAKİPLERİNDE DEĞİŞEN TEKNİK DİREKTÖRLER

Real Madrid: Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, Zinedine Zidane, Julen Lopetegui, Santiago Solari, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa.

Barcelona: Pep Guardiola, Tito Vilanova, Jordi Roura, Gerardo Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setien, Ronald Koeman, Sergi Barjuan, Xavi, Hansi Flick.