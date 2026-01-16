Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Ali Koç Fenerbahçe'sinde veto yemiş ve Beşiktaş ile de anlaşamamıştı! Son 3 ayda büyük kâbus: Sadece 187 dakika süre buldu

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de; yüksek maaş isteğiyle gözden çıkarılan Bright Osayi-Samuel, ardından Beşiktaş ile de anlaşamamıştı. Esasen ise hem Fenerbahçe'den hem de Beşiktaş'tan 'maaş beklentisi' sebebiyle nihai kontratı alamayan Bright Osayi-Samuel, en nihayetinde Championship ekibi Birmingham'a imza attı ama orada da işler iyi gitmedi.

Ali Koç Fenerbahçe'sinde veto yemiş ve Beşiktaş ile de anlaşamamıştı! Son 3 ayda büyük kâbus: Sadece 187 dakika süre buldu
Burak Ayaydın
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 18:17
16.01.2026
16.01.2026
saat ikonu 18:21

Fenerbahçe'de Ali Koç'un serbest bıraktığı Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş ile de son dakikada masadan kalkmıştı. Sürecin devamında hem Fenerbahçe'den hem de Beşiktaş'tan yüksek maaş istediği ortaya çıkan Bright Osayi-Samuel, yeni kulübü Birmingham'da ise yine aradığını bulamadı.

Ali Koç Fenerbahçe'sinde veto yemiş ve Beşiktaş ile de anlaşamamıştı! Son 3 ayda büyük kâbus: Sadece 187 dakika süre buldu

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFERDE NET TAVIR

Geçtiğimiz yaz döneminde; yüksek maaş isteği sebebiyle Fenerbahçe ile sözleşme uzatamayan ve Beşiktaş'tan da yine son dakikada daha yüksek miktarlar talep eden Bright Osayi-Samuel, siyah beyazlıların da görüşmeleri durdurmasıyla birlikte çok daha makul bir kontrat ile Birmingham'a transfer olmuştu.

Ali Koç Fenerbahçe'sinde veto yemiş ve Beşiktaş ile de anlaşamamıştı! Son 3 ayda büyük kâbus: Sadece 187 dakika süre buldu

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞAMAYAN BRIGHT OSAYI-SAMUEL, YENİ TAKIMI BIRMINGHAM İLE KÖTÜ BAŞLADI

Fenerbahçe ve Beşiktaş görüşmeleri sonrasında sürpriz bir imzayla Championship ekibi Birmingham'a katılan Bright Osayi-Samuel, yeni takımıyla 15 maça çıktı ve toplam 807 dakika forma giydi. Şu an için İngiltere'de asist ya da gol katkısı sağlayamayan Nijeryalı bek, ayrıca da bir sakatlık yaşadı ve genel olarak beklentilerin uzağında performanslar sergiledi! İlave olarak da Bright Osayi-Samuel'in takımı Birmingham, 26 maçta topladığı 34 puan ile lig tablosunda 14. sırada yer aldı ve sezon başındaki hedeflerin çok uzağında konumlandı.

Ali Koç Fenerbahçe'sinde veto yemiş ve Beşiktaş ile de anlaşamamıştı! Son 3 ayda büyük kâbus: Sadece 187 dakika süre buldu

BRIGHT OSAYI-SAMUEL SON 3 AYDA SADECE 187 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Fenerbahçe'deki inişli çıkışlı performanslarına rağmen Süper Lig'de düzenli forma şansı bulabilen 28 yaşındaki Nijeryalı bek, Birmingham ile son 3 ayda sadece 187 dakika süre aldı.

Ali Koç Fenerbahçe'sinde veto yemiş ve Beşiktaş ile de anlaşamamıştı! Son 3 ayda büyük kâbus: Sadece 187 dakika süre buldu

BRIGHT OSAYI-SAMUEL VE FENERBAHÇE SÜRECİ

Fenerbahçe ile kontratı sona erdikten sonra yüksek maaş talebi sebebiyle Ali Koç'tan veto yiyerek kulüpten ayrılmak zorunda kalan Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli formayla toplamda 178 maça çıkmış ve 7 gol ile 15 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

NİJERYALI BEK HANGİ SÖZLERİYLE ELEŞTİRİLMİŞTİ?
Son dakikada maaş isteğini artırmasıyla Beşiktaş'a transferi iptal olan Bright Osayi-Samuel; İngiliz ekibine imza attıktan sonra sadece Fenerbahçe'de oynayabileceğini ve bu yüzden siyah beyazlılar ile anlaşmadığını söyleyerek, tepkilerin hedefine yerleşmişti.
