Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferi resmen duyurdular!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Jhon Duran'a, İtalya devi Napoli talip oldu. Halihazırda yetenekli forveti İngiltere döneminden beri takip eden Napoli, Jhon Duran'ın Avrupa'ya dönme süreci için planlamalara girişti.
Hücum hattında önemli değişiklikler tasarlayan Napoli, bonservisi Al Nassr'da olan Jhon Duran'a yöneldi! Şu an için Fenerbahçe'nin nihai kararı vermediği Jhon Duran, Suudi Arabistan'dan ancak 45 milyon Euro civarlarında bir bonservisle ayrılabilecekti.
Fenerbahçe'nin yüksek rakamlarla kiraladığı Jhon Duran, şu ana kadar sarı lacivertliler ile 18 maça çıktı ve 5 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.