Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferi resmen duyurdular!

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran için İtalya basınında flaş bir haber geçildi. Mattino Gazetesi'ne göre Napoli, Fenerbahçeli Jhon Duran için resmen devreye girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferi resmen duyurdular!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 17:52

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Jhon Duran'a, İtalya devi Napoli talip oldu. Halihazırda yetenekli forveti İngiltere döneminden beri takip eden Napoli, Jhon Duran'ın Avrupa'ya dönme süreci için planlamalara girişti.

Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferi resmen duyurdular!

FENERBAHÇELİ JHON DURAN NAPOLI YOLUNDA

Hücum hattında önemli değişiklikler tasarlayan Napoli, bonservisi Al Nassr'da olan Jhon Duran'a yöneldi! Şu an için Fenerbahçe'nin nihai kararı vermediği Jhon Duran, Suudi Arabistan'dan ancak 45 milyon Euro civarlarında bir bonservisle ayrılabilecekti.

Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferi resmen duyurdular!

JHON DURAN VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yüksek rakamlarla kiraladığı Jhon Duran, şu ana kadar sarı lacivertliler ile 18 maça çıktı ve 5 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

AL NASSR JHON DURAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Suudi Arabistan ekibi, 22 yaşındaki Kolombiyalı için Aston Villa ile 77 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Lucas Torreira için ayrılık açıklaması: Transferde büyük sürpriz!
Kasımpaşa, Cenk Tosun transferini açıkladı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.