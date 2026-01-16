Menü Kapat
Spor
Editor
 Yasin Aşan

Kasımpaşa, Cenk Tosun transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 34 yaşındaki tecrübeli forvet Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kasımpaşa, Cenk Tosun transferini açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
16:08
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
16:40

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da devre arası transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, kadrosunu Kamil Ahmet Çörekçi, İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay ile güçlendirmişti.

KASIMPAŞA, CENK TOSUN'U AÇIKLADI

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kasımpaşa, bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 34 yaşındaki tecrübeli forvet Cenk Tosun'u transfer ettiğini bildirdi. İstanbul temsilcisi, transferi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

Kasımpaşa, Cenk Tosun transferini açıkladı

CENK TOSUN'UN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta başlayan Cenk Tosun; Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace ve Fenerbahçe formaları giymişti.

Cenk Tosun, geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Fenerbahçe'de 2'si ilk 11'de olmak üzere toplam 29 maçta forma giyen Cenk Tosun, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Bu sezon ilk 11'de forma şansı bulamayan ve sadece 7 maçta sonradan oyuna girerek süre alan Cenk, 1 asist yapmayı başarmıştı.

