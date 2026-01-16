Kasımpaşa, Cenk Tosun transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da devre arası transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, kadrosunu Kamil Ahmet Çörekçi, İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay ile güçlendirmişti.

KASIMPAŞA, CENK TOSUN'U AÇIKLADI

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kasımpaşa, bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 34 yaşındaki tecrübeli forvet Cenk Tosun'u transfer ettiğini bildirdi. İstanbul temsilcisi, transferi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

CENK TOSUN'UN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta başlayan Cenk Tosun; Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace ve Fenerbahçe formaları giymişti.

Cenk Tosun, geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Fenerbahçe'de 2'si ilk 11'de olmak üzere toplam 29 maçta forma giyen Cenk Tosun, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Bu sezon ilk 11'de forma şansı bulamayan ve sadece 7 maçta sonradan oyuna girerek süre alan Cenk, 1 asist yapmayı başarmıştı.