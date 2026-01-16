Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Serdal Adalı ayrılacak oyuncuları duyurdu! İsimleri tek tek açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Transfer döneminde yürüttükleri çalışmalara değinen Serdal Adalı, takımdan ayrılacak isimleri de duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serdal Adalı ayrılacak oyuncuları duyurdu! İsimleri tek tek açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 16:27

Beşiktaş, yeni sponsorluk anlaşmasına imza attı. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, sponsor firma ile düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı. Serdal Adalı, basın toplantısında devre arası transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SERDAL ADALI, AYRILACAK OYUNCULARI DUYURDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımdan ayrılması planlanan oyuncularla ilgili de önemli değerlendirmeler yaptı. Adalı, takımdaki gelecekleri merak konusu olan Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva ve Tammy Abraham'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Serdal Adalı ayrılacak oyuncuları duyurdu! İsimleri tek tek açıkladı

21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile ilgili konuşan Serdal Adalı, "Demir Ege'ye teklif geldi, teklif yapan kulüple görüşürüyoruz. Kendisi de gitmek istiyor." dedi.

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın talip olduğu iddia edilen Tammy Abraham ile ilgili de konuşan Adalı, "Tammy Abraham'a da gelen bir teklif var ancak onun gitmesine sıcak bakmıyoruz." dedi. Abraham ile İngiltere'den Aston Villa'nın dışında başka bir takımın daha ilgilendiğini aktaran Serdal Adalı, "Ama şu an Tammy’i yollayalım diye bir düşüncemiz yok. Onun yerine birini bulmak kolay değil. Önümüzdeki günler neler gösterecek göreceğiz. Bize gelen teklifte bir oyuncu önerilmesi yok. Sadece ilgilendiklerini belirten bir girişimleri var. Aston Villa’da teknik kadronun istediği oyuncular var. Onları da ilettik. Cevabını bekliyoruz. Ama Tammy’e gelen teklifler içinde o teklif yok" dedi.

Serdal Adalı ayrılacak oyuncuları duyurdu! İsimleri tek tek açıkladı

SERDAL ADALI'DAN RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, tarafların kalıp kalmayacağını merakla beklediği Portekizli yıldız Rafa Silva'nın son durumuyla ilgili de konuştu. Adalı, "Her ne kadar çok konuşmak istemesem de Rafa Silva gidecekler listesinde." ifadelerini kullandı. Benfica'nın, Rafa Silva ile ilgili bir girişimde bulunduğunu sözlerine ekleyen Serdal Adalı, "Onlara da isteğimizi ilettik. O mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider, Benfica’da oynar. O çizgiye gelmedikten sonra burada kalır. Bizim için de maaşına ödeyeceğimiz para önemli değil. Burada kalır, Beşiktaş futbolcusu olarak hayatına devam eder" şeklinde konuştu.

Serdal Adalı ayrılacak oyuncuları duyurdu! İsimleri tek tek açıkladı

"TEKNİK EKİBİN SAVUNMA HATTINA İSTEKLERİ VAR"

"Hücum hattına transfer yapmayı düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen soruya Serdal Adalı, şu cevabı verdi:

"Teknik ekibin savunma hattına istekleri var. Üstüne Paulista ve Jurasek gitti. Jurasek kiralıktı zaten, onu da belirtmek isterim. Hem gidenlerin yerine hem de bu oyuncular gitmeden önce teknik kadronun istediği bölgeler burasıydı. Şu an bir forvet alalım diye hocanın bir isteği yok. Sol kanat, stoper ve emin odluğumuz bir 6 numara bakıyoruz. Kış transfer döneminde istediğimiz oyuncuları bulmak zor. Bunları tamamlarsak takım iyi şekilde yol alacaktır. Bu takım, iyi bir takım. Yapılan transferlerin de arkasındayım. İyi oyuncular, karakterli oyuncular. Geçen sene hepimizin dert yandığı 'Bu takımın ruhu yok' sohbetlerini unuttunuz. Şu an sahada mücadele eden, kavga eden bir takım var ve oluşturmaya da devam edeceğiz. Olması gereken de bu. Eksiklerimizi tamlayarak bu takım yukarılara doğru gidecek."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Beşiktaş'a İtalyan golcü! Transferde Abraham detayı
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.