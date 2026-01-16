Serdal Adalı ayrılacak oyuncuları duyurdu! İsimleri tek tek açıkladı

Beşiktaş, yeni sponsorluk anlaşmasına imza attı. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, sponsor firma ile düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı. Serdal Adalı, basın toplantısında devre arası transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SERDAL ADALI, AYRILACAK OYUNCULARI DUYURDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımdan ayrılması planlanan oyuncularla ilgili de önemli değerlendirmeler yaptı. Adalı, takımdaki gelecekleri merak konusu olan Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva ve Tammy Abraham'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile ilgili konuşan Serdal Adalı, "Demir Ege'ye teklif geldi, teklif yapan kulüple görüşürüyoruz. Kendisi de gitmek istiyor." dedi.

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın talip olduğu iddia edilen Tammy Abraham ile ilgili de konuşan Adalı, "Tammy Abraham'a da gelen bir teklif var ancak onun gitmesine sıcak bakmıyoruz." dedi. Abraham ile İngiltere'den Aston Villa'nın dışında başka bir takımın daha ilgilendiğini aktaran Serdal Adalı, "Ama şu an Tammy’i yollayalım diye bir düşüncemiz yok. Onun yerine birini bulmak kolay değil. Önümüzdeki günler neler gösterecek göreceğiz. Bize gelen teklifte bir oyuncu önerilmesi yok. Sadece ilgilendiklerini belirten bir girişimleri var. Aston Villa’da teknik kadronun istediği oyuncular var. Onları da ilettik. Cevabını bekliyoruz. Ama Tammy’e gelen teklifler içinde o teklif yok" dedi.

SERDAL ADALI'DAN RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, tarafların kalıp kalmayacağını merakla beklediği Portekizli yıldız Rafa Silva'nın son durumuyla ilgili de konuştu. Adalı, "Her ne kadar çok konuşmak istemesem de Rafa Silva gidecekler listesinde." ifadelerini kullandı. Benfica'nın, Rafa Silva ile ilgili bir girişimde bulunduğunu sözlerine ekleyen Serdal Adalı, "Onlara da isteğimizi ilettik. O mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider, Benfica’da oynar. O çizgiye gelmedikten sonra burada kalır. Bizim için de maaşına ödeyeceğimiz para önemli değil. Burada kalır, Beşiktaş futbolcusu olarak hayatına devam eder" şeklinde konuştu.

"TEKNİK EKİBİN SAVUNMA HATTINA İSTEKLERİ VAR"

"Hücum hattına transfer yapmayı düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen soruya Serdal Adalı, şu cevabı verdi:

"Teknik ekibin savunma hattına istekleri var. Üstüne Paulista ve Jurasek gitti. Jurasek kiralıktı zaten, onu da belirtmek isterim. Hem gidenlerin yerine hem de bu oyuncular gitmeden önce teknik kadronun istediği bölgeler burasıydı. Şu an bir forvet alalım diye hocanın bir isteği yok. Sol kanat, stoper ve emin odluğumuz bir 6 numara bakıyoruz. Kış transfer döneminde istediğimiz oyuncuları bulmak zor. Bunları tamamlarsak takım iyi şekilde yol alacaktır. Bu takım, iyi bir takım. Yapılan transferlerin de arkasındayım. İyi oyuncular, karakterli oyuncular. Geçen sene hepimizin dert yandığı 'Bu takımın ruhu yok' sohbetlerini unuttunuz. Şu an sahada mücadele eden, kavga eden bir takım var ve oluşturmaya da devam edeceğiz. Olması gereken de bu. Eksiklerimizi tamlayarak bu takım yukarılara doğru gidecek."