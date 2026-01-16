Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Avrupa kupalarındaki başarılı yürüyüşünü sürdüren Samsunspor, İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimiyle yeni rotasını belirledi.

Konferans Ligi’nde grup aşamasını 12. sırada tamamlayarak büyük bir sükse yapan Karadeniz ekibi, play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşti. Kırmızı-beyazlı camia, seri başı avantajıyla gireceği bu turda gözünü şimdiden son 16 biletine dikmiş durumda.

RÖVANŞ AVANTAJI SAMSUN'DA

Samsunspor, lig aşamasında sergilediği performans sayesinde kuraya seri başı olarak katılma hakkı kazanmıştı. Bu avantaj neticesinde temsilcimiz, eşleşmenin ilk ayağını 19 Şubat 2026 tarihinde Kuzey Makedonya’da oynayacak. Turun galibini belirleyecek olan kritik rövanş mücadelesi ise 26 Şubat 2026 Perşembe gecesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda kapalı gişe oynanacak.

TARİHTE BİR İLK

Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen şehrini temsil eden Shkendija, tarihinde ilk kez boy gösterdiği Konferans Ligi’nde lig aşamasını 22. sırada tamamlayarak bu tura adını yazdırdı. Kendi yerel liginde 16 hafta sonunda topladığı 36 puanla 3. sırada zirve takibini sürdürüyor. Konferans Ligi'nin geride kalan bölümünde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

TUR SONRASI MUHTEMEL RAKİPLER

Samsunspor, Shkendija engelini aşmayı başarırsa, 27 Şubat’taki kura çekiminde dünya futbolunun tanınmış ekiplerinden biriyle eşleşecek. Temsilcimizin turu geçmesi durumunda bir sonraki durağı ya İspanya’nın köklü kulübü Rayo Vallecano ya da Ukrayna devi Shakhtar Donetsk olacak. Son 16 turu maçlarının tarihleri ise 12 ve 19 Mart olarak belirlendi.