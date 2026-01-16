Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: Billboard çalışmamız, İstanbul’un 7 yıllık kayıp zamanının belgesidir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, #SeninHayatındanGidiyor billboard çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, ''Billboard çalışmamız, İstanbul’un 7 yıllık kayıp zamanının belgesidir'' dedi.

16.01.2026
16.01.2026
14:25

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen saha çalışmaları tanıtım toplantısında, kamuoyunda konuşulan #SeninHayatındanGidiyor billboard çalışmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SON 7 YILIN BİLANÇOSU

Özdemir, kampanyanın herhangi bir siyasi polemik amacı taşımadığını, doğrudan İstanbullulara hitap eden bir bilgilendirme çalışması olduğunu vurguladı. “Bu billboardlarda yazanlar son bir yılın değil, İstanbul’un son 7 yılının bilançosudur. Vatandaşımızın hayatından gidenleri başlık başlık paylaştık” dedi.

Kampanyaya yönelik “billboardlar kaldırılıyor” iddialarına da değinen Özdemir, tüm reklam alanlarının bedeli ödenerek ve hukuka uygun sözleşmelerle kullanıldığını ifade ederek, “Bu çalışmayı indirmeye dönük çabaları yakinen takip ettik. Hatta kampanya mecralarının ihalesini alan firmaya ihtar çekilecek noktaya gelinmesi, İstanbul’u yönetme iradesindeki zafiyetin açık göstergesidir” diye konuştu.

''MEZARLIKLAR İMARA AÇILMADI'' İDDİASINA BELGELİ CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuna yansıyan “mezarlıklar imara açılmadı” yalanlamasını da hatırlatan Özdemir, bu konuda belgelerle konuştu. Özdemir, 13 Mart 2025 tarihli, 415 sayılı meclis kararıyla Avcılar’da yaklaşık 180 dönümlük mezarlık alanının imara açıldığını, bu alanın yaklaşık 30 milyar TL rant değerine sahip olduğunu açıkladı.

Söz konusu kararın, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin şerhine rağmen, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da imzasıyla alındığını belirten Özdemir, “Biz siyaset yaparken lafla değil, belgeyle konuşuruz. Milletimize söylediğimiz her sözün arkasında belge vardır” dedi.

Özdemir, CHP’nin kampanyaya gösterdiği sert tepkinin nedeninin de bu gerçekler olduğunu belirterek, “Muhatabımız vatandaşlarımızdı. Ancak anlatılanların millet nezdinde karşılık bulduğunu gören CHP, panik hâlinde en üst düzeyden cevap verme ihtiyacı hissetti” ifadelerini kullandı.

Billboard kampanyasının ay sonuna kadar süreceğini belirten Özdemir, “İstanbul'un gerçeklerini görmeye, İstanbullunun gözünü bantlayacak kadar bir iradenin CHP’de var olduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum. İstanbul’un içine sürüklendiği bu tabloyu, nokta nokta, belgeleriyle İstanbullulara anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

