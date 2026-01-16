Ağır vasıta çilesi son buluyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: Transit trafiği şehir dışına alıyoruz

İç Anadolu’nun ulaşım ve lojistik merkezlerinden Aksaray’da, şehir içi trafiği rahatlatacak ve ulaşım standardını yükseltecek dev bir yatırım daha tamamlandı.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 46,3 kilometrelik dev projenin en stratejik etabı olan Ortaköy Çevre Yolu’nun yarın yapılacak törenle trafiğe açılacağını duyurdu. Bölgenin ticari kapasitesini artırması beklenen yol, zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak.

Bakan Uraloğlu, Aksaray’ın İç Anadolu Bölgesi’nde doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ana koridorların kesişiminde yer aldığını belirterek, bölgenin ticari ve lojistik potansiyelinin her geçen gün arttığını vurguladı. Ankara, Konya, Kırşehir ve Nevşehir gibi önemli merkezlerle bağlantıyı sağlayan güzergâhların güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Uraloğlu, Ortaköy Çevre Yolu’nun da bu kapsamda stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.



"TRANSİT TRAFİĞİ ŞEHİR DIŞINA ALIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, "Bu yatırımla birlikte Ortaköy ilçe merkezine giren ağır taşıt trafiğini şehir dışına alarak hem şehir içi trafiği rahatlatıyor hem de bölgedeki tarım, hayvancılık ve sanayi taşımacılığının kesintisiz akışını sağlıyoruz" diye konuştu.

"141 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

Ortaköy geçişini de kapsayan 18,2 kilometrelik kesimde ulaşım süresinin 17 dakikadan 10 dakikaya düşürüldüğünü kaydeden Uraloğlu, "Zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da bin 961 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu yolunun tamamının hayata geçmesiyle birlikte Aksaray’dan Ankara-Niğde Otoyolu’na bölünmüş yol standardında yeni bir bağlantının sağlanacağını belirterek, projenin tamamının hizmete girmesiyle ulaşım kalitesinin üst düzeye taşınacağını ifade etti.