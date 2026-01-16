Menü Kapat
10°
Ekonomi
Araç alacaklar dikkat! Trafikteki otomobil sayısında rekor kırıldı ama bir detay herkesi şaşırttı!

Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,5 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 33 milyon 612 bin 650 oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 12:15

İstatistik Kurumu (), 2025 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Türkiye'de 2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 52,5 artarak 55 bin 907 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti.

Araç alacaklar dikkat! Trafikteki otomobil sayısında rekor kırıldı ama bir detay herkesi şaşırttı!

ARALIK AYINDA 248 BİN 205 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,3'ünü otomobil, yüzde 23,6'sını motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet, yüzde 1,9'unu , yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Araç alacaklar dikkat! Trafikteki otomobil sayısında rekor kırıldı ama bir detay herkesi şaşırttı!

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 35,5 ARTTI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8, minibüste yüzde 19,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 10,3, motosiklette yüzde 6,8, otobüste yüzde 3,3 ve kamyonda yüzde 2,9 arttı.

Araç alacaklar dikkat! Trafikteki otomobil sayısında rekor kırıldı ama bir detay herkesi şaşırttı!

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 3,9 ARTTI

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 84,1, kamyonette yüzde 49,6, otomobilde yüzde 35,3 artarken motosiklette yüzde 38,1, traktörde yüzde 33,2, minibüste yüzde 29,0, kamyonda yüzde 26,0 ve otobüste yüzde 2,3 azaldı.

Araç alacaklar dikkat! Trafikteki otomobil sayısında rekor kırıldı ama bir detay herkesi şaşırttı!

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA 33 MİLYON 612 BİN 650 OLDU

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Araç alacaklar dikkat! Trafikteki otomobil sayısında rekor kırıldı ama bir detay herkesi şaşırttı!

ARALIK AYINDA 1 MİLYON 158 BİN 490 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,7'sini motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında 147 bin 173 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Araç alacaklar dikkat! Trafikteki otomobil sayısında rekor kırıldı ama bir detay herkesi şaşırttı!

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 46,4'Ü BENZİN YAKITLI

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 46,4'ü benzinli, yüzde 27,3'ü hibrit, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 8,5'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 373 bin 581 adet otomobilin ise yüzde 32,6'sı dizel, yüzde 30,9'u benzinli, yüzde 30,1'i LPG'li, yüzde 4,0'ı hibrit ve yüzde 2,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin payı ise yüzde 0,2.

Araç alacaklar dikkat! Trafikteki otomobil sayısında rekor kırıldı ama bir detay herkesi şaşırttı!

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 14,2 OLARAK HESAPLANDI

Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 33 milyon 612 bin 650 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,2 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,2, minibüslerde 16,2, otobüslerde 16,5, kamyonetlerde 14,2, kamyonlarda 18,4, motosikletlerde 9,9, özel amaçlı taşıtlarda 15,7 ve traktörlerde 24,9.

Araç alacaklar dikkat! Trafikteki otomobil sayısında rekor kırıldı ama bir detay herkesi şaşırttı!

DEVRİ YAPILAN TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 11,8 OLARAK HESAPLANDI

Türkiye'de 2025 yılında devri yapılan 11 milyon 213 bin 405 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 11,8 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 12,7, minibüslerin 11,9, otobüslerin 11,3, kamyonetlerin 11,3, kamyonların 14,1, motosikletlerin 4,0, özel amaçlı taşıtların 16,0 ve traktörlerin 19,2.

