Gram altın mı, S1 mi? İslam Memiş'ten tokat gibi uyarı: Enkaz göreceğiz

GRAM ALTIN VE ALTIN S1 FARKI

Gram altın ile S1 arasında yüzde 100’e varan bir fark oluştuğunu hatırlatan Memiş, "Bu fark yatırımcıların iştahını kabartmıştı ve S1 tarafında yatırım yapan birçok kişi “daha da çıkacak” algısıyla çıkış yapmamıştı. Ancak piyasalarda anormal bir fiyatlama vardı. Ben de geçen ay videolarımda açıkça şunu söyledim: S1 tarafında çıkış yapıp aynı parayla serbest piyasadan gram altın aldığınızda bu yüzde 100’lük farkı cebinize koymuş oluyorsunuz ve altını fizik olarak almış oluyorsunuz. Şu anda bu farklar iyice kapanmış durumda. Yüzde 100’dü, yüzde 85’e, yüzde 65’e, yüzde 24’e kadar geriledi. Bu fark tamamen kapanmadan buradaki değer artışlarından bahsedemeyiz" dedi.

