Gram altın mı, S1 mi? İslam Memiş'ten tokat gibi uyarı: Enkaz göreceğiz

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın, gümüş ve diğer tüm değerli metaller dünyadaki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalanıyor. Yatırımcıların takip etmekte zorlandığı dalgalanmalarda hakkında kritik uyarılarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, "bir sabah uyandığınızda her şeyinizi kaybedeceksiniz" diyerek çağrıda bulundu.
Piyasalardaki son durumu hem küresel piyasalarda hem de yurt dışı piyasalardaki son durumu ve jeopolitik gerilimler çerçevesinde değerlendiren Memiş, "Öncelikle S1 tarafında yaşanan taban fiyatlamalar ve düşüşle alakalı düşüncelerimi geçen haftaki ve geçen ayki videolarımda sık sık paylaşmıştım. Aralık ayında özellikle gram altın ile S1 arasında oluşan yüzde 100’lük farkın anormal olduğunu söylemiştim ve arkadaşlara bir taktik vermiştim. Bu taktiği uygulayanlar avantajlı oldu" dedi.
Gram altın ile S1 arasında yüzde 100’e varan bir fark oluştuğunu hatırlatan Memiş, "Bu fark yatırımcıların iştahını kabartmıştı ve S1 tarafında yatırım yapan birçok kişi “daha da çıkacak” algısıyla çıkış yapmamıştı. Ancak piyasalarda anormal bir fiyatlama vardı. Ben de geçen ay videolarımda açıkça şunu söyledim: S1 tarafında çıkış yapıp aynı parayla serbest piyasadan gram altın aldığınızda bu yüzde 100’lük farkı cebinize koymuş oluyorsunuz ve altını fizik olarak almış oluyorsunuz. Şu anda bu farklar iyice kapanmış durumda. Yüzde 100’dü, yüzde 85’e, yüzde 65’e, yüzde 24’e kadar geriledi. Bu fark tamamen kapanmadan buradaki değer artışlarından bahsedemeyiz" dedi.
Altın genel itibarıyla yüksek fiyatlamalardan geçtiği için buradaki taban fiyatların tekrar geri gelme ihtimali ya da normalleşme sürecinin söz konusu olduğuna değinen Memiş, "Ben buna düşüş demiyorum. Düşüş başka bir şeydir, normalleşme başka bir şeydir. Eğer serbest piyasanın altında daha ucuz rakamlar görseydik bu düşüş olurdu. Ama serbest piyasa ile entegre bir fiyatlama varsa bu normalleşmedir. Yani S1 tarafı şu anda değer kaybetmiyor, normalleşiyor. Anormal bir süreç vardı, şimdi normalleşen bir sürece evriliyor" diyerek süreci özetledi.
Piyasalarla ilgili değerlendirmede bulunan Memiş, "Borsa İstanbul 100 endeksi 12.384 puan seviyesinde. 12.300 puanın üzerinde tutunma çabası sürüyor. Teknik olarak 12.200–12.600 bandını izlemeye devam ediyorum. Yıl sonu hedefimiz 14.000 puan olduğu için uzun vadeli yatırımcıların buna göre plan yapması gerekiyor. Kısa vadede sert hareketler devam edecek çünkü küresel piyasalarda ciddi belirsizlik var. Ortadoğu, İran ve Suriye’deki gerilimler sınırlarımızda yaşandığı için bizi doğrudan etkiliyor" diyerek borsada uzun vadeli planlama yapmanın daha mantıklı olduğunu ifade etti.
Memiş, "Döviz kurları stabil. Dolar 43 lira 20 kuruş seviyesinde. Yıl sonuna kadar 50 lira beklentimiz devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1,16 seviyesinin altına sarktı. Artık kademeli alım seviyeleri başladı. 1,1620 güçlü bir destekti, kırıldı. Şimdi 1,1580 ve devamında 1,1520 seviyeleri destek olarak takip edilecek. 1,16 altındaki rakamlar kademeli alım fırsatı olarak görülebilir" dedi.
Uluslararası piyasalarda ons altın ve gümüş haftaya yükselişle başladığını ifade eden Memiş, "Powell’ın açıklamaları değerli metalleri destekledi. Ons altın 4640 dolara kadar yükseldi, şu anda 4592 dolar seviyesinde. Bu yıl ortasına kadar ana trend olarak 4800–4880 dolar seviyelerini takip ediyorum. Şu anda kar satışları var" diyerel 4440 dolar seviyesine dikkat çekti.
Gram Altın bazında değerlendirmede bulunan uzman isim, "Gram altın TL fiyatı ons altından olumsuz etkilendi ve 6480 lira seviyesinde. Kısa vadede 6500 lira destek olarak takip ediliyor" dedi.
Gümüş tarafında ciddi uyarıları hatırlatan Memiş, "Son bir aydır manipülasyon ve spekülasyon fiyatlaması var. Yatırımcıların canını yakabilecek bir süreç yaşanıyor. Lütfen gümüşten uzak durun uyarılarımı her videoda yapıyorum. Gümüş bu yıl ciddi anlamda can yakabilir. Şu anda ons gümüş 88 dolar seviyesinde. Dün 94 dolara kadar yükselip sert satış yedi. 80 dolar aşağı kırıldıkça ciddi bir enkaz göreceğiz ve birçok kişi mağdur olacak" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.
"Gram gümüş 123 lira seviyesinde. 130 liraya kadar yükselmişti. Sert geri çekilme var ve devamı da gelecek. Umarım maliyet yapılmamıştır çünkü ciddi mağduriyetler yaşanabilir. Bu yıl gümüşün yılı değil" diyen Memiş, 2026 yılının gümüş şampiyonluğu yılı olmayacağını belirtti.
Memiş, ayrıca "Brent petrol 63,5 dolar seviyesinde. Düşüş beklentim devam ediyor, yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bitcoin 96.960 dolar seviyesinde. 100.000 dolar direnci izleniyor. Bitcoin’in asıl yükselişinin 2026’nın ikinci yarısında olacağını düşünüyorum ve bu nedenle altın ve gümüşe kıyasla daha çok önemsiyorum" diyerek diğer enstürmanları değerlendirdi.
2026 yılı için çarpıcı bir ifade kullanan Memiş,"Daha önce de söyledim: Bu yıl kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılıdır. Uzun vadeli düşünen, portföyünü çeşitlendiren, tek enstrümana girmeyen, kaldıraç kullanmayan herkes ayakta kalacak. Birikimleriyle kumar oynayanlar ise maalesef kaybedecek" dedi.
Memiş ayrıca "Bu hafta yine üç intihar haberi geldi, sadece sosyal medyaya düşenler bunlar. Bir de görünmeyenler var. Alsat yaparak, yanlış yönlendirmelerle iflas eden binlerce insan var ve bu maalesef devam edecek. Lütfen birikimlerinizle alsat yapmayın. Ailenizi, işinizi iki kuruşluk hevesler uğruna riske atmayın. Birikimlerinizi tüccarlara, tefecilere emanet etmeyin. Bir sabah kalktığınızda her şeyinizi kaybedebilirsiniz" diyerek tüm yatırımcılar için hayati uyarılarda bulundu.