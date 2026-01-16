Bestemsu Özdemir anne oldu! Bebeğinin ismini duyanlar şaştı kaldı

Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Bestemsu Özdemir anne oldu. Hamilelik süreci boyunca sosyal medyada paylaşım yapmayan Bestemsu Özdemir oğluna ise Sarp Marco ismini verdi.

OYUNCU BESTEMSU ÖZDEMİR ANNE OLDU

Bestemsu Özdemir, hayatını birleştirdiği eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile birleştirdi. 34 yaşındaki oyuncu, sonunda oğlunu kucağına aldı.

OĞLUNUN İSMİ DUYANLARI ŞAŞIRTTI

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü çiftin bebekleri 11 Ocak Pazar günü dünyaya gözlerini açtı. Çift, oğullarına Sarp Marco ismini verdi.