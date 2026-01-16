Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Özge Sönmez

AKOM 2 günü işaret etti! İstanbul'a kar yağışı ve dondurucu soğuklar geliyor: Her yer buz kesecek

AKOM yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yarın hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek, pazar günü ise kar yağışı etkisini gösterecek. İşte detaylar...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
16.01.2026
11:40
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
11:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir yağışı uyarısında bulunuyor. Havaların soğuyacağına dikkat çeken MGM, için de peş peşe uyarılarını sıraladı. Meteoroloji'nin uyarılarına AKOM da eklendi. AKOM yaptığı açıklamada, İstanbul'a kar yağışı ve dondurucu soğukların geleceğini bildirdi.

AKOM 2 günü işaret etti! İstanbul'a kar yağışı ve dondurucu soğuklar geliyor: Her yer buz kesecek

2 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI VAR

Yapılan uyarıda mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarın itibarıyla 5 derece birden düşeceği bildirildi. Pazar günü ise dondurucu soğuklara kar yağışı da eklenecek. Pazar günü başlayan kar yağışı pazartesi günü de etkisini gösterecek.

AKOM 2 günü işaret etti! İstanbul'a kar yağışı ve dondurucu soğuklar geliyor: Her yer buz kesecek

YARIN DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR

Dondurucu soğukların İstanbul'da etkisini arttıracağını bildiren AKOM yaptığı açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yarın (Cumartesi) itibarıyla etkisini kaybetmesiyle birlikte, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünün soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi; sıcaklıkların 3–5°C birden düşerek kış değerleri civarında seyretmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.

AKOM 2 günü işaret etti! İstanbul'a kar yağışı ve dondurucu soğuklar geliyor: Her yer buz kesecek
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#kar
#soğuk hava
#Uyarı
#Gündem
