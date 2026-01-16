AKOM 2 günü işaret etti! İstanbul'a kar yağışı ve dondurucu soğuklar geliyor: Her yer buz kesecek

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir kar yağışı uyarısında bulunuyor. Havaların soğuyacağına dikkat çeken MGM, İstanbul için de peş peşe uyarılarını sıraladı. Meteoroloji'nin uyarılarına AKOM da eklendi. AKOM yaptığı açıklamada, İstanbul'a kar yağışı ve dondurucu soğukların geleceğini bildirdi.
Yapılan uyarıda mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarın itibarıyla 5 derece birden düşeceği bildirildi. Pazar günü ise dondurucu soğuklara kar yağışı da eklenecek. Pazar günü başlayan kar yağışı pazartesi günü de etkisini gösterecek.
Dondurucu soğukların İstanbul'da etkisini arttıracağını bildiren AKOM yaptığı açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yarın (Cumartesi) itibarıyla etkisini kaybetmesiyle birlikte, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünün soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi; sıcaklıkların 3–5°C birden düşerek kış değerleri civarında seyretmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.