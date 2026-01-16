Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji kar yağışı için gün verdi! İstanbul ve birçok kent için alarm: Lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise yağışlar kara dönecek. Öte yandan meteoroloji hafta sonu için birçok ile kar uyarısında bulundu. Sıcaklıklar düştükçe düşecek, kar yağışı doğudan batıya doğru yayılacak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ocak Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak yağış görülecek. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek. Yağışlar Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde kuvvetlenecek. Hava sıcaklığı ise atı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji kar yağışı için gün verdi! İstanbul ve birçok kent için alarm: Lapa lapa yağacak

GÜNLERCE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Öte yandan yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışı uyarılarında bulundu. Bugün iç ve doğu bölgelerinde bulunan bazı illerde başlayan kar yağışı cumartesi günü batı illerine yayılacak. Pazar günü ise İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışı başlayacak. Pazartesi ve salı günü de devam edecek dondurucu soğuk ve kar yağışı 20 Ocak Salı gününde İstanbul'da etkisini azaltacak.

Meteoroloji kar yağışı için gün verdi! İstanbul ve birçok kent için alarm: Lapa lapa yağacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji kar yağışı için gün verdi! İstanbul ve birçok kent için alarm: Lapa lapa yağacak

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji kar yağışı için gün verdi! İstanbul ve birçok kent için alarm: Lapa lapa yağacak

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji kar yağışı için gün verdi! İstanbul ve birçok kent için alarm: Lapa lapa yağacak

16 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri zamanla kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur, zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 6°C
Parçalı bulutlu

