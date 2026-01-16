Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 16 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalardaki hareketlilik 16 Ocak Cuma günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Haftanın son işlem gününü dolar da euro da yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 16 Ocak 2026 Cuma güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,2654
Satış (TL): 43,2841
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,2390
Satış (TL): 50,2556