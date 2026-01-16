Oryantal Neda Şahin, skandal partileri anlattı! İğrenç teklifi açıkladı! İmamoğlu'nun A takımı...

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, oryantal Neda Şahin dahil 6 kişi gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Şahin verdiği ifade şoke etti. İBB yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranan Murat Gülibrahimoğlu'nun villasında verdiği partileri anlatan Şahin, evde çalışan kadının kendisine söylediklerini de açıkladı.

"TUVALET DIŞINDA BİR YERE GİRMEK YASAKTI"

Özel partilere çağırıldığını dile getiren Şahin, 2022 yılında arkadaşının, 'Paralı bir müşteri var. Bir villada özel parti düzenleyeceğim. Senin de katılmanı istiyorum' dedi. Ben de teklifini kabul ettim. Beykoz'daki sitenin konumuna gittim. Tuvalet dışında herhangi bir yere girip çıkmamam konusunda beni uyardılar" dedi.

STRİPTİZCİLER, ORYANTALLER

Evde hafriyat vurguncusu Murat Gülibrahimoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de olduğu aralarında olduğu yaklaşık 10 tane de kızın olduğunu söyleyen Şahin, "Bu kızların bir kısmı oryantaldi. Bir kısmı striptizciydi. 20 dakika dans ettikten sonra ücretimi alarak ayrıldım" dedi.

2022-2023 yılları arasında bu şekilde toplamda 6-7 kez Murat Gülibrahimoğlu'nun evine gittiğini aktaran Şahin, bu partilerde fenomen Rabia Karaca'nın da yer aldığını söyledi. Bu partilerin organizatörü Ceren A. ve Yazgülü isimli şahıslar olduğunu aktardı.

"BURADA NELER DÖNÜYOR NELER"

Bir keresinde Gülibrahimoğlu'nun evindeki Türkmen uyruklu hizmetçinin kendisine, 'Buraya gelen en temiz kız sensin' dediğini aktaran Şahin, "Neden diye sorduğumda bana, 'Burada neler dönüyor neler' diye geçiştirdi. Cinsel birliktelik yaşandığını, uyuşturucu kullanıldığını hem duydum hem de oradayken hissediyordum" dedi.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİ

Ceren A. isimli organizatörün bir keresinde de kendisini arayarak, 'Murat'ın jeti ile Bodrum'a gideceğiz. Sen de bizimle gel ama gelirsen cinsel ilişkiye girmek zorundasın. Sana 30 bin lira vereceğim' dediğini aktaran Şahin, "Teklifi reddettim. Bildiğim kadarıyla Ceren A., Yazgülü, 2 kız, Gülibrahimoğlu ile birlikte özel jetle Bodrum'a gittiler. Ceren ve Yazgünü hem Murat'a hem de diğer iş adamlarına cinsel birliktelik için kız ayarlıyorlardı" dedi ve cep telefonunun şifresini savcılıkla paylaştı. Cep telefonu incelemeye alındı.