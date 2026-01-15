Derya Çayırgan dahil 19 isim gözaltına alındı! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

"VOLEYBOLCU DERYA ÇAYIRGAN EKREM İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİYDİ"

Uyuşturucu ve fuhuşa teşvik operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca’nın savcılık ifadesinde Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan detayı gündeme oturmuştu. Karaca verdiği ifadede İmamoğlu ve Çayırgan'ın sevgili olduğunu iddia etmişti. Karaca, Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. Voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi, ben de Murat'ın sevgilisiydim" dedi. Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar sorulan Karaca, "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı" ifadelerini kullandı.