Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı! 'Beni annemin evinden zorla çıkarıp hizmetçi rolü yaptırdılar'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul genelindeki 34 farklı eğlence mekanı ve otele eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 19 kişi arasında yer alan Rabia Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Rabia Karaca’nın, savcılık ve hakimlik aşamasındaki ifadesine ulaşıldı. Karaca, uyuşturucu ticareti suçlamalarını reddederken, kendisine kurulan bir "kumpastan" bahsetti ve dikkat çekici savunmalar yaptı.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadesi;

“2022 - 2023 tarihleri arasında Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili idim. Beni zenginlikleriyle kandırıp kullandılar. fotoğrafta sağ tarafta saati gözüken kişi Fatih Keleş'tir. Fatih Keleş, 2022 Ramazan ayında beni annemin evinden zorla çıkararak, Beykoz Kavacık'taki Günyüzü Konaklarına götürdü. Bana hizmetçi rolü vererek kahve ve meyve servisi yaptırdı, sohbette sürekli döküm sahası konuşuluyordu. Döküm sahasından günde Elli Milyon TL kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyordu. Gösterdiğiniz telefonumda çıkan dansöz oynatılan uyuşturucu kullanılan ev benim meyve servisi ettiğim o evdir. Keşke bu anlara tanıklık etmeseydim. Benim, vücudumu kullanarak bu iğrenç yaşantıya sürükleyen kişilerden toplum olarak şikayetçiyim. Murat GülİBRAHİMOĞLU ile ilişkimde ne yazık ki uyuşturucu bataklığından kurtulamadım. Göstermiş olduğunuz fotoğrafta onun özel uçağında seyahat ediyordum.”