 Sumru Tarhan

Bugün maç var mı 14 Ocak? Bu akşam hangi maçlar oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bu akşam oynancak olan maçların saati ve kanalı da belli oldu. Nefes kesen müsabakaların oynanacağı 14 Ocak Çarşamba günü hangi maçlar var netleşti.

Haber Merkezi
14.01.2026
11:35
14.01.2026
11:35

Liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken taraftarlar bu akşam hangi maçlar var araştırmasına başladı. 'nda ise ikinci hafta müsabakaları oynanıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 14 OCAK?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

13:00 Aliağa FK - Samsunspor | A Spor
15:30 Antalyaspor - Gençlerbirliği | A Spor
18:00 İstanbulspor - Trabzonspor | A Spor
20:30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe | A Spor

AFC U23 Şampiyonası

14:30 Irak - Avustralya | Spor Smart / Smart Spor HD
14:30 Tayland - Çin | Smart Spor 2

CAF Afrika Uluslar Kupası (Yarı Final)

20:00 Senegal - Mısır | Exxen
23:00 Nijerya - Fas | Exxen

(Copa del Rey)

20:00 Albacete - Real Madrid | S Sport Plus
23:00 Alaves - Rayo Vallecano | S Sport Plus
23:00 Real Betis - Elche | S Sport Plus

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Almanya Bundesliga

20:30 Wolfsburg - St. Pauli | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus
22:30 Köln - Bayern Münih | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
22:30 Hoffenheim - Mönchengladbach | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus
22:30 Leipzig - Freiburg | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus

20:30 Napoli - Parma | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
22:45 Inter - Lecce | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

Suudi Arabistan Pro Lig

20:30 Al Ahli - Al Taawon | S Sport Plus

Hollanda KNVB Beker

20:45 Den Bosch - PSV | Sıfır TV
23:00 AZ Alkmaar - Ajax | Sıfır TV

İngiltere Lig Kupası (Yarı Final)

23:00 Chelsea - Arsenal | Exxen

