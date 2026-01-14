Bugün maç var mı 14 Ocak? Bu akşam hangi maçlar oynanacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken taraftarlar bu akşam hangi maçlar var araştırmasına başladı. Türkiye Kupası'nda ise ikinci hafta müsabakaları oynanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
13:00 Aliağa FK - Samsunspor | A Spor
15:30 Antalyaspor - Gençlerbirliği | A Spor
18:00 İstanbulspor - Trabzonspor | A Spor
20:30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe | A Spor
AFC U23 Şampiyonası
14:30 Irak - Avustralya | Spor Smart / Smart Spor HD
14:30 Tayland - Çin | Smart Spor 2
CAF Afrika Uluslar Kupası (Yarı Final)
20:00 Senegal - Mısır | Exxen
23:00 Nijerya - Fas | Exxen
İspanya Kral Kupası (Copa del Rey)
20:00 Albacete - Real Madrid | S Sport Plus
23:00 Alaves - Rayo Vallecano | S Sport Plus
23:00 Real Betis - Elche | S Sport Plus
Almanya Bundesliga
20:30 Wolfsburg - St. Pauli | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus
22:30 Köln - Bayern Münih | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
22:30 Hoffenheim - Mönchengladbach | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus
22:30 Leipzig - Freiburg | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
20:30 Napoli - Parma | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
22:45 Inter - Lecce | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Suudi Arabistan Pro Lig
20:30 Al Ahli - Al Taawon | S Sport Plus
Hollanda KNVB Beker
20:45 Den Bosch - PSV | Sıfır TV
23:00 AZ Alkmaar - Ajax | Sıfır TV
İngiltere Lig Kupası (Yarı Final)
23:00 Chelsea - Arsenal | Exxen