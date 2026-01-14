Bugün maç var mı 14 Ocak? Bu akşam hangi maçlar oynanacak?

Liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken taraftarlar bu akşam hangi maçlar var araştırmasına başladı. Türkiye Kupası'nda ise ikinci hafta müsabakaları oynanıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 14 OCAK?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

13:00 Aliağa FK - Samsunspor | A Spor

15:30 Antalyaspor - Gençlerbirliği | A Spor

18:00 İstanbulspor - Trabzonspor | A Spor

20:30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe | A Spor

AFC U23 Şampiyonası

14:30 Irak - Avustralya | Spor Smart / Smart Spor HD

14:30 Tayland - Çin | Smart Spor 2

CAF Afrika Uluslar Kupası (Yarı Final)

20:00 Senegal - Mısır | Exxen

23:00 Nijerya - Fas | Exxen

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey)

20:00 Albacete - Real Madrid | S Sport Plus

23:00 Alaves - Rayo Vallecano | S Sport Plus

23:00 Real Betis - Elche | S Sport Plus

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Almanya Bundesliga

20:30 Wolfsburg - St. Pauli | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus

22:30 Köln - Bayern Münih | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus

22:30 Hoffenheim - Mönchengladbach | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus

22:30 Leipzig - Freiburg | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus

İtalya Serie A

20:30 Napoli - Parma | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

22:45 Inter - Lecce | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

Suudi Arabistan Pro Lig

20:30 Al Ahli - Al Taawon | S Sport Plus

Hollanda KNVB Beker

20:45 Den Bosch - PSV | Sıfır TV

23:00 AZ Alkmaar - Ajax | Sıfır TV

İngiltere Lig Kupası (Yarı Final)

23:00 Chelsea - Arsenal | Exxen