Adana'da dehşet anları: Küçük köpeğiyle yürüyen kadına kurt köpeği saldırısı!

Adana'da yanındaki küçük cins köpeğiyle yürüyen bir kadın, aniden kurt köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken iki kez yere kapaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olayın tanıklarından bir esnaf ise hayvanların yapısına dikkat çekerek, "Saldıranların köpek değil, kurt olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 11:31

Dün merkez ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.Y., köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada kurda benzeyen iki köpeğin saldırısına uğradı.

Adana'da dehşet anları: Küçük köpeğiyle yürüyen kadına kurt köpeği saldırısı!

Etraftaki esnaf ise kadının imdadına yetişti. Esnaf ve vatandaşlar kadını saldırıdan kurtardı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"KURT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM, KÖPEK DEĞİLDİ"

Bölge esnafından Süleyman Civan, "Dün ikindi vakitlerinde bir hanımefendi köpeğiyle birlikte geziyordu. Bir anda gürültü patırtı geldi. İki tane kurt köpeği hanımefendiye saldırmaya çalıştı. Biz de koşarak yardım ettik kadına. Savuşturduk bir daha görmedik köpekleri" dedi.

Adana'da dehşet anları: Küçük köpeğiyle yürüyen kadına kurt köpeği saldırısı!


"Saldıran hayvanlar köpek mi yoksa kurt mu?" sorusuna cevap veren Süleyman Civan, "Kesinlikle yaklaşım açısından kurt olduğunu düşünüyorum. Koşması falan olsun vahşice yaklaşımı vardı, kurt olduğunu düşünüyorum köpek değildi. Dükkandan çıktığımızda vatandaşlar da koşup tahta sopalarla yardım etti. Hep beraber kurtları savuşturduk" diye konuştu.

