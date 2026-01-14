Ay'da lüks otel için rezervasyonlar başladı: Tek bir oda için istenen rakam servet değerinde

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Galactic Resource Utilization Space (GRU) isimli bir girişim 2032 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı Ay oteli için şimdiden ön talep toplamaya başladı. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den mezun olan Skyler Chan tarafından kurulan şirket, Dünya'nın uydusunda konaklamak isteyenlerden rezervasyon ücreti olarak 1 milyon dolar talep ediyor.

AY TOPRAĞINDAN OTEL İNŞA EDİLECEK

Tesisin "şimdiye kadarki ilk kalıcı dünya dışı yapı" olacağını öne süren GRU Space, geçtiğimiz günlerde rezervasyon sitesini erişime açarak otelin mimarisine dair detayları paylaştı. Yapılan açıklamada, iddialı hedefe ulaşmak adına Ay toprağını dayanıklı yapılara dönüştüren tescilli bir yaşam modülü sistemi ve otomatikleştirilmiş süreçler kullanılacağı belirtildi.

Space.com'un haberine göre gerekli yasal onayların alınması halinde inşaatın 2029 yılında başlaması bekleniyor. Projenin arkasındaki isim olan 21 yaşındaki Skyler Chan, Ay oteli fikrini ünlü girişim hızlandırma programı Y-Combinator bünyesinde geliştirdi.

HEDEF KİTLE: ZENGİN ÇİFTLER VE UZAY TURİSTLERİ

Otelin ilk müşterilerinin, daha önce ticari uzay uçuşlarına katılan kişiler ile dünya dışı bir balayı deneyimi arayan zengin ve maceraperest yeni evli çiftlerden oluşması bekleniyor.

Şirket yönetimi, turizmin Ay ekonomisinin tam anlamıyla canlanması ve insanlığın gezegenler arası seyahat edebileceği bir tür haline gelmesi için en hızlı yol olduğuna inanıyor. Kurucu Chan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ölmeden önce gezegenler arası seyahat edebileceğimiz bir dönüm noktasında yaşıyoruz. Başarılı olursak, milyarlarca insan Ay ve Mars'ta doğacak ve oradaki yaşamın güzelliğini deneyimleyebilecek.”

SPACEX YATIRIMCILARINDAN DESTEK GELDİ

Elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri mezunu olan Chan, proje için SpaceX ve otonom savunma sistemleri geliştiren Anduril’in arkasındaki yatırımcılardan fon topladığını ifade etti.

Ay'da kalıcı bir üs kurulması fikri yeni NASA Yöneticisi Jared Isaacman öncülüğünde ve ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle yürütülen uzay genişleme vizyonunun da bir parçası olarak görülüyor. Chan de GRU'nun bu planları gerçeğe dönüştürmede rol oynayabileceğini umuyor.