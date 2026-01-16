İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin açıklama geldi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında;

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu yönünden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, büyük çoğunluğu sokak satıcısı olan 23 şüpheli hakkında, İstanbul ili Esenyurt ilçesinde (10), Büyükçekmece ilçesinde (1), Güngören ilçesinde (1), Avcılar ilçesinde (4), Fatih ilçesinde (9), Muş ilinde (1) ev adresinde ve Avcılar ilçesinde (1), Beylikdüzü ilçesinde (1), Esenyurt ilçesinde (3), Fatih ilçesinde (2) iş yeri olmak üzere 26 ev ve 7 işyerinde (toplam 33 adreste) arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.