İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına Mustafa Ertekin'den ses getirecek iddia: Medya gruplarına da yayılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, Türkiye'yi sarsan bir diğer soruşturma konusu olan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan bazı isimlerle bağlantılı bir hal alırken Taksim Meydanı'nda önemli yorum ve açıklamalar yapıldı.

"OLAYLAR YALNIZ BELEDİYE ÇERÇEVESİ İÇİNDE CEREYAN ETMİYOR"

En son uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerin özel jet ifadeleri sonrası yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında İmamoğlu'yla ilgili iddialar daha da genişlerken programda İmamoğlu'yla ilgili konuşan Mustafa Ertekin medya gruplarının da bu sürece dahil olacağı iddiasında bulundu.

"Ben size manşet vereyim." diyen Ertekin "Şimdi bu olayların yalnız başına bir belediye çerçevesi içerisinde cereyan etmediğini nereden anlıyoruz? Bu olayların içerisinde medya grupları da var kardeşim.

"İMAMOĞLU CEZAEVİNE GİRİNCE SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR"

Ekrem İmamoğlu'nun satın almak istediği medya grupları, Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirdiği gazeteciler. Kusura bakmasın gazeteciler ve yönlendirdiği insanlar olduğunu biliyoruz.

Şimdi onların arkasındaki güç olarak cezaevine girdiği zaman onların sağa sola kaçıştıklarını perem perem olduklarını da görüyoruz. Devlet uyuyor gibi yapar ama devlet asla uyumaz."