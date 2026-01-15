Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu sorusuna cevap! Otel detayı dikkat çekti

Kategoriler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, tutuklu sosyal medya fenomeni Rabia Karaca’nın ifadeleri doğrultusunda İBB ile bağlantılı isimler incelemeye alındı. Bu çerçevede, Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğu öne sürülen eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı.
Çayırgan, ifadesinin alınmasının ardından konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Ayrıca Çayırgan’ın verdiği ifade de ortaya çıktı.
Ekrem İmamoğlu ile ilk temasın pandemi döneminde gerçekleştiğini aktaran Çayırgan, "2020 ya da 2021 yılında Taksim'de yürürken karşılaştım. Kendisine 'merhaba başkanım, nasılsınız' dedim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray'da oynadığımı söyledim" diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu ile karşılaşmasının ardından makam ziyareti için kendisine bir iletişim numarası verildiğini belirten Çayırgan, "Kalabalıkta sohbet ettik. Ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden biri telefon numarası verdi, 'gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi." ifadelerini kullandı.
2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya'daki İPA tesislerinde İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini belirten Çayırgan, "Sporla ilgili konuştuk. Bana 'İBB'de oynamak ister misin' diye sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim" dedi.
2023 yılında Bahçelievler'deki evlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını söyleyen Çayırgan, "O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan ve arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Ailemi ve komşuları otele gönderdi. Daha sonra İBB tesislerine yerleştirildik" diye konuştu.
Yaklaşık 3,5 ay boyunca belediye tesislerinde kaldıklarını söyleyen Çayırgan, "Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a döndüm. Ailemle birlikte bu süre zarfında sürekli ev aradım" dedi. Ondan sonraki süreçte Ekrem İmamoğlu'nun kişisel telefonuna ulaştığını söyleyen Çayırgan, "Başta telefonları açmadı. Daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Yüz yüze de ziyaret ettim" ifadelerini kullandı. Çayırgan, 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonra İmamoğlu'nun Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisini Mariot Hotelde kaldığı için ziyaret ettiğini ifade etti.
MASAK raporlarında yer alan banka hareketlerine ilişkin sorulara da veren Çayırgan, "2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmıyordum. 2021'den sonra birikimlerimin bir kısmını dövize çevirip banka hesabıma yatırdım" ifadeleriyle paranın kaynağını açıkladı.
16 Haziran 2023 tarihinde hesabına yatırılan 50 bin Euro için ise, "Bu para benim birikimlerimdir. 50 bin Euro'yu evi satın almak için yatırdım. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir" diye konuştu.
Aynı tarihlerde Kameroğlu İnşaat'a yapılan ödemelere ilişkin Çayırgan, "32 bin dolar ve 62 bin 570 TL'yi ev almak amacıyla gönderdim. Açıklamaya yazılan 'kazanıyoruz' ifadesi milli takım süreciyle ilgili bir sevinç ibaresidir" ifadelerini kullandı. Evin bedelinin 4 milyon 100 bin TL olduğunu ve tapunun 19 Haziran 2023'te devralındığını da kayda geçirdi.
Paranın neden euro yerine dolar ve TL olarak gönderildiğine dair sorusu üzerine ise Çayırgan, "O dönem neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Bankacının yönlendirmesiyle yapmış olabilirim. Üzerinden vakit geçtiği için detayları hatırlamıyorum" ifadeleriyle cevap verdi.