Ekrem İmamoğlu her şeyin farkında! Barış Yarkadaş açıkladı: Durum tam tersine döndü

Türk siyasi tarihine damga vuran rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adalete hesap vermek zorunda kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tutuklanarak görevden alınan ve CHP'nin alelacele Cumhurbaşkanı Adayı ilan ettiği Ekrem İmamoğlu hakkında TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında önemli bir yorum yapıldı.

"OPERASYONLAR SİYASİDİR DİYENLERİN ORANI YÜZDE 30'A DÜŞTÜ"

Barış Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu şunun farkında: Kendisine yönelik ilgi azalıyor." diyerek devam eden soruşturma ve yargılamayla ilgili şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

"İBB operasyonları başladığında 'Bu operasyonlar siyasidir' diyenlerin oranı yüzde 70'ti. Bugün yapılan araştırmalarda 'Bu operasyonlar siyasidir, iktidarın operasyonudur' diyenlerin oranı yüzde 30'a düştü. Yani tam tersine döndü. İmamoğlu bu gerçeği ya biliyor ya kabul etmek istemiyor."

"BEŞİKTAŞ'TA RÜŞVET İDDİALARI YOKMUŞÇASINA MİTİNG YAPACAKLAR"

Konuşması içinde "Bakın yarın ne olacak?" diye soran Yarkadaş çarşamba gününü işaret ederek "Özgür Özel Silivri Cezaevi'ne gelecek. Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. Ondan sonra Beşiktaş Meydanı'na gidecekler." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş Meydanı'nda sanki bu iddialar hiç yokmuşçasına rüşvet iddiaları, yolsuzluk iddiaları, kamu malını zarara uğratma iddiaları yokmuşçasına bir miting yapacaklar.

"PARTİDE RAHATSIZLIĞA NEDEN OLUYOR"

Bu aynı zamanda şu rahatsızlığı da doğuruyor partide. Antalya'da Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kendisini ziyaret edenlere 'Ya bizim hiç kimse adımızı söylemiyor. Biz bu partinin belediye başkanı değil miyiz?' diyor.

Diğer belediye başkanları kendilerine bir haksızlık yapıldığını ama sanki diğer belediye başkanları hiç yokmuşçasına partinin bir politika yürüttüğünü söylüyorlar. Bunlar partide doğal olarak kırılmaları ve yarılmaları da beraberinde getiriyor."