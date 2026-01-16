Menü Kapat
Mücahit Birinci: 'Uçakta olanların tamamını İmamoğlu bilir'

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına kiralandığı öne sürülen özel jetlerle ilgili ünlü isimlerin itiraflarıyla uyuşturucu ve fuhuşa teşvik soruşturması yeni bir boyut kazandı. Avukat Mücahit Birinci uçakta yaşananların İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu dile getirdi.

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuşa teşvik operasyonu kapsamında özet jetlerle yapılan seyahatlere ilişkin itiraflar gündeme bomba gibi düştü. Jetlerin Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adına kiralandığı öne sürülürken ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Mücahit Birinci: 'Uçakta olanların tamamını İmamoğlu bilir'

"UÇAKTA OLANLARI İMAMOĞLU BİLİYOR"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında değerlendirmelerde bulunan Avukat Mücahit Birinci, uçakta olanların tamamına Ekrem Umamoğlu'nun göz yumduğunu ve neler yapıldığından haberdar olduğunu belirtti.

Birinci şu ifadeleri kullandı:

"Bunların tamamına Ekrem İmamoğlu göz yummuş. Uçakta olanların tamamını İmamoğlu bilir. İpleri elinde tutmayı bu kadar seven bir adam uçakta adamlarının ne yaptığını bilmez olur mu? Hepsinden haberdardır. Bu özel falan değil. Bu iş özel hayatının çok dışında İstanbullu'nun parasının nereye gittiği işidir. Biz soruşturmaya saygılı olacağız, masumiyet karinesine de saygılı olacağız."

