TGRT Haber
 TGRT Haber

Voleybolcu D.Ç. kimdir? Rabia Karaca, Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisinin D.Ç. olduğunu iddia etti.

Voleybolcu D Ç kim olduğu Rabia Karaca’nın ifadesi sonrası merak edildi. Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğu iddia edilen voleybolcu D Ç hakkında iddialara gündem oldu. İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuşa teşvik operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca’nın savcılıkta verdiği ifadeye ilişkin ayrıntılar dosyaya girdi. Karaca’nın beyanlarında çok sayıda fotoğraf, özel jet yolculukları, para trafiğine dair anlatımlar ve kamuoyunda tanınan isimlere yönelik iddialar yer aldı. Soruşturma dosyasında bir voleybolcuya ait olduğu belirtilen “D.Ç.” rumuzlu isme dair anlatımlar da dikkat çekti. İşte Rabia Karaca’nın ifadesi ve voleybolcu D.Ç hakkında iddialar…

Voleybolcu D.Ç. kimdir? Rabia Karaca, Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisinin D.Ç. olduğunu iddia etti.
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 17:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karaca’nın savcılıkta anlattıkları dosyaya yansıdı. Karaca’nın beyanlarında özel jet seyahatleri, fotoğraf teşhisleri ve çeşitli isimlere yönelik iddialar ayrıntılı biçimde yer aldı.

Voleybolcu D.Ç. kimdir? Rabia Karaca, Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisinin D.Ç. olduğunu iddia etti.

VOLEYBOLCU D.Ç KİM?

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre D.Ç., Rabia Karaca’nın savcılıkta verdiği ifadelerde “voleybolcu” olarak anılan bir kişi olarak dosyada yer alıyor. Karaca, fotoğraf teşhisleri sırasında 15 numaralı fotoğraftaki kişinin voleybolcu D.Ç. olduğunu söyledi ve bu kişinin kimliğine ilişkin herhangi bir açık isim paylaşılmadı. Dosyada voleybolcu D.Ç.’nin kimliği gizli tutuldu ve yalnızca mesleği üzerinden anıldı.

Voleybolcu D.Ç. kimdir? Rabia Karaca, Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisinin D.Ç. olduğunu iddia etti.

Rabia Karaca’nın anlatımlarında D.Ç.’nin sosyal çevrede belirli bir konumda yer aldığına dair sözler yer aldı. Savcılık dosyasında, voleybolcu D.Ç.’nin özel jet seyahatlerinde çekilen bazı fotoğraflarla bağlantılı olarak ismi geçti. Rabia Karaca’nın D.Ç. ile ilgili sözlerinden bir kısım şöyledir:

“14 numaralı fotoğraf, İmamoğlu'nun kullandığı bizim kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır. 15 numaralı fotoğrafta ise D.Ç. olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. D.Ç., Murat ile beraber olmadı.”

Voleybolcu D.Ç. kimdir? Rabia Karaca, Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisinin D.Ç. olduğunu iddia etti.

VOLEYBOLCU D.Ç HAKKINDA İDDİALAR NELER?

Rabia Karaca, savcılıkta verdiği beyanlarda D.Ç. hakkında dikkat çeken iddialar dile getirdi. Karaca, D.Ç.’nin Ekrem İmamoğlu ile sevgili olduğunu iddia etti.

Dosyada yer alan fotoğraf teşhislerinde de D.Ç.’nin bulunduğu ileri sürülen kareler soruldu. Rabia Karaca, bu fotoğrafların özel jet seyahatleri sırasında çekildiğini, bazı kutlama ve yolculukların bu uçakta gerçekleştiğini anlattı.

Voleybolcu D.Ç. kimdir? Rabia Karaca, Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisinin D.Ç. olduğunu iddia etti.

RABİA KARACA İFADESİNDE NE DEDİ?

Rabia Karaca, savcılıkta verdiği ifadede Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Karaca, Gülibrahimoğlu’nun Fatih Keleş’e sürekli kadın gönderdiğini, bunun karşılığında ise İBB’nin Cebeci’deki maden döküm sahası üzerinden yüksek miktarlarda para kazanıldığını anlattı. Bu paraların kendi aralarında harcandığını ve özel jet yolculuklarında bu konuların sıkça konuşulduğunu söyledi.

Voleybolcu D.Ç. kimdir? Rabia Karaca, Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisinin D.Ç. olduğunu iddia etti.

Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar sorulan Karaca "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı. Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler de sıklıkla konuşulup son durum değerlendirmeleri yapılıyordu. 6 numaralı fotoğraf, Ekrem'in uçağında seyahatlerimiz, kutlamalarımız olduğunun diğer bir tespitidir. 8 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun uçağında eğlenirken çektirdiğimiz İstanbul manzaralı fotoğraftır. Ne yazık ki bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı. 9 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinde gezdiğimiz bir diğer fotoğraftır. 10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır. Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. Murat Gülibrahimoğlu, arkadaşlarımdan M.E. ile farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı. 14 numaralı fotoğraf, İmamoğlu'nun kullandığı bizim kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır. 15 numaralı fotoğrafta ise D.Ç. olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. D.Ç., Murat ile beraber olmadı. 16 numaralı fotoğraf, Murat ile ne yazık ki kumar kaçamağımızdır. Emel abla da bizim yanımızdaydı. 17 numaralı fotoğraf, Murat'ın bir diğer uyuşturucu kullandığı, kullandırttığı fotoğraftır. Bu eğlencemizde Murat sürekli döküm sahası ile ilgili esprili konuşurdu. 20 numaralı fotoğraf, Murat'la çıktığımız bir diğer tatilimizdi. Kendisi çakarlı araç ile beni gezdirmişti. Acil işi çıktığı için korumasına beni emanet edip gitti. 30 numaralı fotoğraf özel jet içerisinde seks yapılan oda olan, arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla gezdiğimiz uçak olduğu teşhis ediyorum. Telefonumdaki fotoğraflar ile bu uçak aynıdır. Uyuşturucu kullandığım için derin pişmanlık yaşıyorum. Uyuşturucu madde kullanırken ilk başlarda kontrol bende hissediyordum ancak sonrasında tüm bu üzücü hayat hikayelerini yaşadım. Keşke ilk seferde buna 'dur' deseydim. Geçmişte yaşadığım kötü anlar ile uyuşturucu kullandığım için derin bir pişmanlık içerisinde olduğumu tekrardan belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

#Aktüel
