Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

6 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye ögre, aniden yola çıkan 6 yaşındaki M.D., seyir halindeki kamyonetin çarpması sonucu aracın altında kaldı. M.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 14:45

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yusuflar Mahallesi 77015 Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve 26 yaşındaki M.N.Ö.'nün kullandığı kamyonet, aniden yola çıkan 6 yaşındaki M.D.'ye çarptı. Çarpmanın ardından aracın altına kalan çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

6 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatılırken sürücü M.N.Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ESNAF KAZA ANINI ANLATTI

Çevredeki esnaf Elif Kar, içeride otururken bir anda 'pat' diye bir ses duyduğunu belirterek, "Sesin geldiği tarafa doğru dışarı koştum çocuk yerde yatıyordu. O sırada şoför panik içinde koşturuyordu, sinir krizi geçiriyordu. Hemen içeriden bir bez alıp çocuğun başının altına koydum, ardından su getirdim. Eşime, 'Koş, vuran kişi çok kötü durumda, önce onu sakinleştir' dedim. Ambulansı aradım ancak sağlık ekipleri geldiğinde çocuk hayatını kaybetmişti" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta ürküten deprem! AFAD verileri açıkladı
Sokak ortasında birbirlerini çakıyla yaraladılar
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.