6 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yusuflar Mahallesi 77015 Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve 26 yaşındaki M.N.Ö.'nün kullandığı kamyonet, aniden yola çıkan 6 yaşındaki M.D.'ye çarptı. Çarpmanın ardından aracın altına kalan çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatılırken sürücü M.N.Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ESNAF KAZA ANINI ANLATTI

Çevredeki esnaf Elif Kar, içeride otururken bir anda 'pat' diye bir ses duyduğunu belirterek, "Sesin geldiği tarafa doğru dışarı koştum çocuk yerde yatıyordu. O sırada şoför panik içinde koşturuyordu, sinir krizi geçiriyordu. Hemen içeriden bir bez alıp çocuğun başının altına koydum, ardından su getirdim. Eşime, 'Koş, vuran kişi çok kötü durumda, önce onu sakinleştir' dedim. Ambulansı aradım ancak sağlık ekipleri geldiğinde çocuk hayatını kaybetmişti" dedi.