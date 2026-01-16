Sokak ortasında birbirlerini çakıyla yaraladılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki genç arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Gençler kavgada birbirlerine ellerindeki çakılarla saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki gençte hastaneye kaldırılırken o anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi...