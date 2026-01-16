Pendik'te akılalmaz hırsızlık kamerada!

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir telefoncu dükkanında yaşanan hırsızlık olayında, N.A. ve H.H. isimli şüphelilerin planlı ve koordineli şekilde hareket ettiği ortaya çıktı. Şahıslardan biri kapı önünde bulunan kova ve viledayı içerideki çalışana göstererek onu dışarı doğru çekti. Yaklaşık 5 dakika boyunca kova ve viledayı bırakmayan şahıs; eşyaları almak isteyen dükkan çalışanına uzun süre direndi. Bu sırada diğer şahıslar ise dükkanın tamamen boş kalmasını sağlarken, içeri giren kişi telefon ve cihazları çalarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi ve kovayı şahsın elinden alıp dükkana yönelmesiyle hırsızlık ortaya çıktı. Yaşanan olayda yaklaşık 283 bin liralık maddi zarar oluştuğu öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, aynı şahısların Esenyalı’da bulunan başka bir telefoncuya da benzer yöntemle girdikleri öğrenildi. İddiaya göre bu kez de dükkan önündeki sandalyeyi alarak esnafı dışarı çıkaran şüpheli, içeride kalan ortağının telefonları çalmasını sağladı.