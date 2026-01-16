TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama! Kalp krizi mi geçirdi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili iddialar sosyal medyada gündem oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medyada yer alan bazı haberlerde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

TFF'DEN HACIOSMANOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili açıklama, TFF'nin internet sitesinde yayımlandı.

TFF'den yapılan açıklamada, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna başvurduğu, yapılan tetkikler sonucunda da sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisinin evinde istirahat ettiği bildirildi.

TFF'nin açıklamasında, "Federasyon Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/TFF_Org/status/2012093822243918154