Galatasaray ve Fenerbahçe'ye beklenmedik engel: Lookman transferinde sürpriz gelişme!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, transfer penceresinin açılmasıyla birlikte dev kulüpler kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu dönemde adı en çok anılan isimlerden biri olan Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için sıcak saatler yaşanıyor.

DEVLER YARIŞ HALİNDE

Fenerbahçe ve Galatasaray, Nijeryalı yıldız için uzun süredir temaslarını sürdürüyordu. İtalyan ekibi Atalanta ile yapılan pazarlıklarda bonservis bedeli konusunda orta yol aranırken, her iki kulübün de oyuncunun menajeriyle görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyordu.

NAPOLİ KANCASI

Fichajes'in haberine göre; Türkiye'den gelen tekliflerin yanı sıra, Lookman için İtalyan devi Napoli'den teklif geldi.

ATALANTA'NIN BEKLENTİSİ

Atalanta kulübünün, yıldız oyuncu için kapıyı 45-50 milyon Euro bandından açtığı iddia ediliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise bu rakamı bonuslarla birlikte daha makul seviyelere çekmek için yoğun mesai harcadığı belirtiliyor.