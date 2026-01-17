Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye beklenmedik engel: Lookman transferinde sürpriz gelişme!

Trendyol Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ocak transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştıkları Ademola Lookman hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye beklenmedik engel: Lookman transferinde sürpriz gelişme!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 10:47

'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, penceresinin açılmasıyla birlikte dev kulüpler kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu dönemde adı en çok anılan isimlerden biri olan 'nın yıldızı Ademola Lookman için sıcak saatler yaşanıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye beklenmedik engel: Lookman transferinde sürpriz gelişme!

DEVLER YARIŞ HALİNDE

ve , Nijeryalı yıldız için uzun süredir temaslarını sürdürüyordu. İtalyan ekibi Atalanta ile yapılan pazarlıklarda bonservis bedeli konusunda orta yol aranırken, her iki kulübün de oyuncunun menajeriyle görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyordu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye beklenmedik engel: Lookman transferinde sürpriz gelişme!

NAPOLİ KANCASI

Fichajes'in haberine göre; Türkiye'den gelen tekliflerin yanı sıra, Lookman için İtalyan devi 'den teklif geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye beklenmedik engel: Lookman transferinde sürpriz gelişme!

ATALANTA'NIN BEKLENTİSİ

Atalanta kulübünün, yıldız oyuncu için kapıyı 45-50 milyon Euro bandından açtığı iddia ediliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise bu rakamı bonuslarla birlikte daha makul seviyelere çekmek için yoğun mesai harcadığı belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki midibüse çarptı
Borcu olan esnaf nasıl borç ödeyecek? TESK Başkanı Palandöken'den kredi çağrısı
Bugün sınav mı var, ne sınavı? 17 Ocak sınav programı
Dışişleri Bakanlığında yeni atama! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Napoli
#atalanta
#Fenerbahçe
#ademola lookman
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.