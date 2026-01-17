Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Dışişleri Bakanlığında yeni atama! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel atandı.

Dışişleri Bakanlığında yeni atama! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı
17.01.2026
17.01.2026
10:17

Bazı kurumlara ilişkin ve kararları, Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcılığına Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel atandı.

Dışişleri Bakanlığında yeni atama! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Ayrıca bakanlıkta açık bulunan Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serap Ersoy, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğüne Mehmet Burçin Gönenli, Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Fırat Sunel, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne Esin Çakıl, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Raziye Bilge Koçyiğit, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Emre Engin, Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Aydil, Sencer Yöndem ve Mustafa Cem Gündüz, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Sezin Şahin Yeşildağ, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe İnanç, Destek Merkez Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kemal Basa, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emre Kadıoğlu, Çin Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Mert Tokman, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına İpek Zeytinoğlu Özkan ve Uluslararası İçtihatlar Genel Müdür Yardımcılığına Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Zeynep Gündüz atandı.

