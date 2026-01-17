Menü Kapat
TGRT Haber
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Tan Sağtürk’e yeni görev: Kültür ve Sanat Bakan Danışmanı oldu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini Barış Salcan’a devreden Tan Sağtürk, Türkiye’nin kültür ve sanat politikalarının belirlenmesine Bakan Danışmanı olarak katkı sunacak.

Tan Sağtürk’e yeni görev: Kültür ve Sanat Bakan Danışmanı oldu
Haber Merkezi
17.01.2026
10:00
17.01.2026
10:03

Uluslararası tecrübesi ve sahne deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından biri olan Sağtürk, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin ardından bünyesinde yeni görevine başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını Bakanlık düzeyinde sürdürecek.

Tan Sağtürk’e yeni görev: Kültür ve Sanat Bakan Danışmanı oldu

BAKAN ERSOY TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Ersoy, bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Tan Sağtürk’e teşekkür ederek,

“Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk’ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Tan Sağtürk, görev devrinin ardından Bakan Danışmanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Barış Salcan, Devlet Opera Balesi Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atandı. Salcan, vekaleten genel müdür görevini yürütecek.

