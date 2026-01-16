Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Ersoy: Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3,25 milyon ziyaretçiye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da yürütülen çalışmalara ilişkin, “Antalya’yı yalnızca deniz, kum, güneş destinasyonu olarak değil; arkeolojisi, müzeleri ve ören yerleriyle dört mevsim kültür turizminin merkezi haline getiriyoruz. Attığımız adımların karşılığını hem ziyaretçi sayılarında hem de nitelikli ziyaretçi deneyiminde net biçimde görüyoruz” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Ersoy: Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3,25 milyon ziyaretçiye ulaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 10:21

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “arkeolojide altın çağ” yaklaşımı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya’daki müze ve ören yerleri 2025 yılında 3 milyon 250 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. 2025 yılında Antalya genelinde toplam ziyaretçi sayısı 17,5 milyona ulaştı. Gece müzeciliği uygulaması Antalya’da zirve yaptı.

Bakan Ersoy: Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3,25 milyon ziyaretçiye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde Antalya genelinde 24 farklı noktada arkeolojik kazı ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütüldü. Kazı, restorasyon ve altyapı yatırımlarıyla kültürel mirasın korunması, alanların nitelikli biçimde ziyaretçilere sunulması ve tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Bakan Ersoy: Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3,25 milyon ziyaretçiye ulaştı

ANTALYA’DA KÜLTÜR TURİZMİNDE 17,5 MİLYON ZİYARETÇİ

2025 yılı verilerine göre müzeler arasında Aziz Nikolaos Kilisesi 198 bin ziyaretçiyle öne çıkarken, Side Müzesi de en çok ilgi gören mekanlar arasında yer aldı. Ören yerlerinde ise Phaselis Antik Kenti 481 bin ziyaretçiyle ilk sırada bulunurken, Patara ve Olympos ören yerleri de yıl boyunca yoğun ziyaretçi ağırladı.

Bakan Ersoy: Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3,25 milyon ziyaretçiye ulaştı

Özellikle sezon sonu döneminde kültür turizmine yönelik ilginin yüksek seyrettiği Antalya’da, 2025 yılında toplam ziyaretçi sayısı 17,5 milyona ulaştı; bu doğrultuda 2026 yılına yönelik planlama ve hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Bakan Ersoy: Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3,25 milyon ziyaretçiye ulaştı

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA ALTYAPI VE YÖNETİM GÜÇLENDİRİLİYOR

Aspendos, Perge ve Phaselis başta olmak üzere birçok ören yerinde karşılama merkezleri, çevre düzenlemeleri ve altyapı iyileştirmeleri hayata geçirildi. Bu çalışmalarla alan yönetimi, güvenlik ve ziyaretçi yönlendirme süreçleri güçlendirilirken, kültür varlıklarının korunmasıyla birlikte ziyaretçi deneyiminin daha nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.
Kemer Idyros Antik Kenti’nde hayata geçirilmesi planlanan Türkiye’nin ikinci su altı arkeoloji müzesi için yapım çalışmalarına başlandı.

Bakan Ersoy: Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3,25 milyon ziyaretçiye ulaştı

GECE MÜZECİLİĞİ ANTALYA’DA REKOR KIRDI

Bazı ören yerlerinde uygulanan gece müzeciliği kapsamında ziyaret saatleri genişletilerek kültür turizminin günün tamamına yayılması sağlandı. Özellikle Side Antik Kenti’nde hayata geçirilen düzenlemelerle ziyaretçiler gece müzeciliği deneyimine büyük ilgi gösterdi. 2026 yılında gece müzeciliğine farklı yerler de ekleneceği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ Antalya kura sonuçları 2026 sıralı tam liste! TOKİ Antalya 13.213 konut kura sonuçları açıklandı mı? (Asil ve yedek aday sorgulama ekranı)
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.