Bugün sınav mı var, ne sınavı? 17 Ocak sınav programı

Cumartesi erken saatlerde birçok kişinin okullara akın ettiğini görenler bugün sınav mı var araştırmasına başladı. 17 Ocak Cumartesi günü binlerce kişi sınava katıldı.

BUGÜN SINAV MI VAR, NE SINAVI 17 OCAK?

Bu hafta sonu Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavları uygulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvime göre bugün AÖF güz dönemi final sınavları gerçekleşiyor. Sınavlar bugün ve yarın uygulanacak.

17 OCAK SINAV PROGRAMI

17 Ocak Cumartesi günü AÖF güz dönemi final sınavları uygulanıyor. Binlerce kişi sorulara cevap verirken sınavlar yarın da devam edecek. 17–18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta sonu sınavlarının tarihi daha öncesinden duyurulmuştu.