Trabzonspor'da 4 milyon Euroluk ayrılık: Mali tabloda zarar!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin kadroda düşünmediği Danylo Sikan'a veda ediliyor. Halihazırda Ukraynalı hücumcunun performansından uzun zamandır memnun olmayan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin kritik raporuyla birlikte Danylo Sikan için Belçika temsilcisi Anderlecht ile söz kesti.

TRABZONSPOR'DA 4 MİLYON EUROLUK AYRILIK: MALİ TABLODA ZARAR!

Trabzonspor'un 2025'in Ocak ayında Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Danylo Sikan, hem performansıyla beklentileri karşılamamış hem de yedek kalması sebebiyle Fatih Tekke hakkında olumsuz demeçler vermişti! An itibarıyla ise Trabzonspor, 2 milyon Euroluk zarara rağmen Danylo Sikan'ı resmen gözden çıkardı ve Anderlecht'e transferinin önünü açtı.

TRABZONSPOR'DA DANYLO SIKAN'IN PERFORMANSI

Trabzonspor ile toplamda 34 maça çıkan Danylo Sikan, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.