Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası!

Ernest Muçi, Beşiktaş sonrasında Trabzonspor'da yeniden kendini buldu. Halihazırda Karadeniz devinin son 9 resmi karşılaşmasındaki en çok skor katkısını veren 24 yaşındaki Ernest Muçi, bordo mavililere kritik puanlar kazandırdı.

TRABZONSPOR'DA YÜKSEK SKOR KATKISI

Trabzonspor'un hücum hattında sık sık inisiyatifler alan Ernest Muçi, Karadeniz deviyle şu ana kadar 17 maça çıktı ve 9 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağladı. Ayrıca da Arnavutluk kökenli yetenekli futbolcu, bu dönemde takımın forveti Paul Onuachu'nun arkasından skor tabelasını en çok değiştiren isim oldu.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN ERNEST MUÇI'YE BÜYÜK DESTEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin soyunma odası konuşmaları kulüp tarafından yayınlanmış ve genç hocanın; Ernest Muçi'ye, "Sen serbest oyna. Sahada özgürsün. Topu Muçi'yle buluşturacağız." minvalinde konuştuğu görülmüştü.