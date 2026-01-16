Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası!

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Esasen ise 24 yaşındaki ofansif orta saha; an itibarıyla Trabzonspor'un en etkili hücum silahlarından birine dönüşmüş durumda, işte detaylar.

Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 22:06

Ernest Muçi, Beşiktaş sonrasında Trabzonspor'da yeniden kendini buldu. Halihazırda Karadeniz devinin son 9 resmi karşılaşmasındaki en çok skor katkısını veren 24 yaşındaki Ernest Muçi, bordo mavililere kritik puanlar kazandırdı.

Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası!

TRABZONSPOR'DA YÜKSEK SKOR KATKISI

Trabzonspor'un hücum hattında sık sık inisiyatifler alan Ernest Muçi, Karadeniz deviyle şu ana kadar 17 maça çıktı ve 9 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağladı. Ayrıca da Arnavutluk kökenli yetenekli futbolcu, bu dönemde takımın forveti Paul Onuachu'nun arkasından skor tabelasını en çok değiştiren isim oldu.

Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN ERNEST MUÇI'YE BÜYÜK DESTEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin soyunma odası konuşmaları kulüp tarafından yayınlanmış ve genç hocanın; Ernest Muçi'ye, "Sen serbest oyna. Sahada özgürsün. Topu Muçi'yle buluşturacağız." minvalinde konuştuğu görülmüştü.

Sıkça Sorulan Sorular

ERNEST MUÇI'NİN BONSERVİSİ NE KADAR?
Trabzonspor; Beşiktaş'tan kiraladığı hücumcunun bonservisini almak isterse, 8.5 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rafa Silva imzayı atıyor: Beşiktaş'ta beklenen son!
Abdullah Avcı'dan Domenico Tedesco'ya çarpıcı sözler ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için kritik tespit!
