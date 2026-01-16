Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan ayrılıyor: Fenerbahçe'nin sonraki transferden payı vardı!

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na, an itibarıyla Liverpool talip oldu. Premier Lig devi, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine ekledi ve Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir anlaşma için çalışmalara girişti.

Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan ayrılıyor: Fenerbahçe'nin sonraki transferden payı vardı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 22:54

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bedelle ayrılan Ferdi Kadıoğlu, şimdi de Liverpool'un transfer planlamalarına dahil edildi. Halihazırda Brighton ile özel performanslar gösteren Ferdi Kadıoğlu'nun, yüksek bonservisli bir transfer daha yapması ve Fenerbahçe'ye ek girdi sağlaması gündeme taşındı.

Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan ayrılıyor: Fenerbahçe'nin sonraki transferden payı vardı!

FERDİ KADIOĞLU'NUN LIVERPOOL TRANSFERİ VE FENERBAHÇE DETAYI

Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Brighton'da sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, ardından ise geri dönmesiyle birlikte çok özel performanslar göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti! Esasen ise hem Hollanda ekolüyle yetişmiş olması hem de performans olarak sürekli üzerine koyarak ilerlemesi, Ferdi Kadıoğlu için tekrar transfer gündemini başlattı! Zira Ada devi Liverpool, 26 yaşındaki milli yıldızı takibe aldı ve menajerler aracılığıyla bonservis bilgisi istedi.

Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan ayrılıyor: Fenerbahçe'nin sonraki transferden payı vardı!

FERDİ KADIOĞLU TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'NİN %10 PAYI VAR

Ferdi Kadıoğlu'nun sürpriz Liverpool transferi için 70 milyon Euro miktarları konuşulurken, Fenerbahçe de 7 milyon Euroluk ek gelir elde etmiş olacak! Ayrıca da yıldız savunmacının, bu performansla devam etmesi halinde yeni taliplerinin de çıkması bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan ayrılıyor: Fenerbahçe'nin sonraki transferden payı vardı!

FERDİ KADIOĞLU VE BRIGHTON İLE BU SEZON PERFORMANSI

Martılar ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 24 maça çıkmış ve 1896 dakika sahada kalmıştı.

Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan ayrılıyor: Fenerbahçe'nin sonraki transferden payı vardı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE FERDİ KADIOĞLU'NU NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu için NEC Nijmegen ile 4.4 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı.
Abdullah Avcı'dan Domenico Tedesco'ya çarpıcı sözler ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için kritik tespit!
Ali Koç Fenerbahçe'sinde veto yemiş ve Beşiktaş ile de anlaşamamıştı! Son 3 ayda büyük kâbus: Sadece 187 dakika süre buldu
