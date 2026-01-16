Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan ayrılıyor: Fenerbahçe'nin sonraki transferden payı vardı!

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bedelle ayrılan Ferdi Kadıoğlu, şimdi de Liverpool'un transfer planlamalarına dahil edildi. Halihazırda Brighton ile özel performanslar gösteren Ferdi Kadıoğlu'nun, yüksek bonservisli bir transfer daha yapması ve Fenerbahçe'ye ek girdi sağlaması gündeme taşındı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN LIVERPOOL TRANSFERİ VE FENERBAHÇE DETAYI

Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Brighton'da sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, ardından ise geri dönmesiyle birlikte çok özel performanslar göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti! Esasen ise hem Hollanda ekolüyle yetişmiş olması hem de performans olarak sürekli üzerine koyarak ilerlemesi, Ferdi Kadıoğlu için tekrar transfer gündemini başlattı! Zira Ada devi Liverpool, 26 yaşındaki milli yıldızı takibe aldı ve menajerler aracılığıyla bonservis bilgisi istedi.

FERDİ KADIOĞLU TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'NİN %10 PAYI VAR

Ferdi Kadıoğlu'nun sürpriz Liverpool transferi için 70 milyon Euro miktarları konuşulurken, Fenerbahçe de 7 milyon Euroluk ek gelir elde etmiş olacak! Ayrıca da yıldız savunmacının, bu performansla devam etmesi halinde yeni taliplerinin de çıkması bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU VE BRIGHTON İLE BU SEZON PERFORMANSI

Martılar ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 24 maça çıkmış ve 1896 dakika sahada kalmıştı.