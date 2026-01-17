Fenerbahçeli yıldıza Juventus'tan resmi teklif!

Kategoriler
Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Youssef En-Nesyri'ye, Juventus talip oldu. Halihazırdaki hücum hattında değişiklikler tasarlayan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin golcüsü için ilk teklifini iletti.
Youssef En-Nesyri'yi kiralamak isteyen Juventus, anlaşmaya zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da ekledi! Esasen ise Fenerbahçe, kiralama bedeli ve maaş konusunda anlaşılması halinde sürece olumlu yaklaştı.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ile 8 asistlik skor üretmişti.