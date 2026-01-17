Menü Kapat
Fenerbahçeli yıldıza Juventus'tan resmi teklif!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalya devi Juventus, Fenerbahçeli Youssef En Nesyri için resmen transfer teklifinde bulundu.

Fenerbahçeli yıldıza Juventus'tan resmi teklif!
Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Youssef En-Nesyri'ye, Juventus talip oldu. Halihazırdaki hücum hattında değişiklikler tasarlayan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin golcüsü için ilk teklifini iletti.

Fenerbahçeli yıldıza Juventus'tan resmi teklif!

JUVENTUS'TAN FENERBAHÇE'YE KİRALAMA FORMÜLÜ

Youssef En-Nesyri'yi kiralamak isteyen Juventus, anlaşmaya zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da ekledi! Esasen ise Fenerbahçe, kiralama bedeli ve maaş konusunda anlaşılması halinde sürece olumlu yaklaştı.

Fenerbahçeli yıldıza Juventus'tan resmi teklif!

YOUSSEF EN-NESYRI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ile 8 asistlik skor üretmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, Faslı forveti 19.5 milyon Euro bedelle Sevilla'dan transfer etmişti.
#Futbol
#Spor
