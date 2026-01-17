Fenerbahçeli yıldıza Juventus'tan resmi teklif!

Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Youssef En-Nesyri'ye, Juventus talip oldu. Halihazırdaki hücum hattında değişiklikler tasarlayan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin golcüsü için ilk teklifini iletti.

JUVENTUS'TAN FENERBAHÇE'YE KİRALAMA FORMÜLÜ

Youssef En-Nesyri'yi kiralamak isteyen Juventus, anlaşmaya zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da ekledi! Esasen ise Fenerbahçe, kiralama bedeli ve maaş konusunda anlaşılması halinde sürece olumlu yaklaştı.

YOUSSEF EN-NESYRI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ile 8 asistlik skor üretmişti.