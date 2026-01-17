Fenerbahçe'de yıldız orta sahanın ayrılığı duyuruldu: Maç kadrosuna da alınmamıştı!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski vedası için geri sayım başladı. Uzun zamandır Rennes ile transfer görüşmeleri yapan ve artık her konuyu netleştiren yıldız orta saha, Fenerbahçe teknik ekibinin kararıyla Süper Lig'deki Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmamıştı.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremeyen ve teknik kapasitesi sebebiyle eleştiri oklarının hedefine olan Sebastian Szymanski, kariyerine Rennes'de devam edecek! Esasen ise Fenerbahçe'nin, kritik transfere dair yakın zamanda resmi açıklama yapması bekleniyor.

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 134 maça çıkan Sebastian Szymanski, 22 gol ile 30 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca da 26 yaşındaki yıldız orta sahanın, sarı lacivertliler ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.