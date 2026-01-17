Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin transfer sürprizi N'Golo Kante için eski hocasından çarpıcı sözler: "10 saniye sonra baktığımda..."

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen N'Golo Kante, Leicester City'de şampiyonluk yaşayan kadronun temel yapı taşlarından olmuş ve yıldızı parlamıştı. Esasen ise o dönemdeki hocası Claudio Ranieri'nin N'Golo Kante için söyledikleri, an itibarıyla tekrar gündem oldu ve sosyal medyada ses getirdi.

Fenerbahçe'nin transfer sürprizi N'Golo Kante için eski hocasından çarpıcı sözler:
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği N'Golo Kante'ye, Claudio Ranieri'den övgü dolu sözler gelmişti. Deneyimli çalıştırıcı, Leicester City ile beklentileri aştıklarını ve N'Golo Kante'nin de bunda çok büyük pay sahibi olduğunu söylemişti.

Fenerbahçe'nin transfer sürprizi N'Golo Kante için eski hocasından çarpıcı sözler: "10 saniye sonra baktığımda..."

FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK SÜRPRİZİ N'GOLO KANTE'YE CLAUDIO RANIERI'DEN ÖVGÜLER

N'Golo Kante'nin sürekli koştuğunu anlatan Claudio Ranieri, "Leicester City'ye geldiğimde başkanla ilk görüşmemi hatırlıyorum. Yanıma oturdu ve 'Claudio, bu kulüp için çok önemli bir yıl. Premier Lig'de kalmamız çok önemli. Güvende kalmalıyız' dedi. Başkana, 'Elbette. Antrenman sahasında çok çalışacağız ve bunu başarmayı hedefleyeceğiz' dedim. 40 puan. Hedef buydu! Birinci ligde kalmak ve taraftarlarımıza bir sezon daha Premier Lig futbolu izletebilmek için ihtiyacımız olan toplam puan buydu. Belki isimlerini duymuşsunuzdur. Diğer büyük kulüpler için çok kısa boylu veya çok yavaş oldukları düşünülen oyuncular.

Fenerbahçe'nin transfer sürprizi N'Golo Kante için eski hocasından çarpıcı sözler: "10 saniye sonra baktığımda..."

N'Golo Kante, Jamie Vardy, Wes Morgan, Danny Drinkwater, Riyad Mahrez... İlk antrenman günümde bu oyuncuların kalitesini görünce, ne kadar iyi olabileceklerini anladım. Evet, Premier Lig'de kalma şansımızın olduğunu biliyordum. Kante; o kadar hızlı koşuyordu ki, şortunda pil sakladığını düşünürdüm. Antrenman boyunca hiç durmadan koşardı. Ona, 'Hey N'Golo, yavaşla yavaşla... Topun peşinden koşma, tamam mı?' demem gerekirdi. O da, 'Evet, patron. Evet. Tamam' derdi. 10 saniye sonra baktığımda tekrar koşmaya başlamıştı. Ona, 'Bir gün, topu kendin ortalayacaksın ve ardından o ortayı kendi kafa vuruşunla tamamladığını göreceğim' derdim. N'Golo inanılmazdı ama tek kilit isim o değildi. Bu inanılmaz sezonda adını sayamayacağımız kadar çok kilit isim vardı. Sezonun ilk maçına çıkmadan önce oyunculara soyunma odasında, 'Takım arkadaşlarınız için oynamanızı istiyorum. Küçük bir takımız, bu yüzden tüm kalbimizle, tüm ruhumuzla savaşmalıyız. Rakibin adı umurumda değil. Tek istediğim savaşmanız. Eğer bizden daha iyilerse, tamam, tebrikler. Ama bize daha iyi olduklarını göstermeleri gerekiyor!' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin transfer sürprizi N'Golo Kante için eski hocasından çarpıcı sözler: "10 saniye sonra baktığımda..."

N'GOLO KANTE VE LEICESTER CITY PERFORMANSI

Claudio Ranieri'den tam not alan ve Leicester City'deki tek sezonunda kulüp tarihindeki ilk (Bir daha tekrarlanmadı) Premier Lig şampiyonluğunu yaşayan N'Golo Kante, mavi beyazlılar ile toplamda 40 maça çıkmış ve 1 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

N'GOLO KANTE CHELSEA'YE NE KADAR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU?
Yıldız orta saha, 35.8 milyon Euro karşılığında Londra devine katılmış ve yine lig şampiyonluğu yaşamıştı.
