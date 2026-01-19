Galatasaray Hollandalı yıldızla söz kesti!

Galatasaray, Napoli'de gözden çıkarılan 26 yaşındaki hücumcu Noa Lang ile söz kesti. Halihazırda Hollandalı yıldızla her şeyi netleştiren Galatasaray, şimdi de Napoli ile pazarlıklara girişti.

GALATASARAY'DA NOA LANG İLE İMZALAR ATILIYOR

Galatasaray'ın Napoli ile anlaşmasıyla birlikte, Noa Lang transferinin de resmen açıklanması bekleniyor! İlave olarak da Galatasaray, Noa Lang'ı takıma katması halinde Ademola Lookman gibi isimlere öncelik vermeyi de sonlandırmış olacak. Zira Hollandalı yıldız, hem sol kanat hem de forvet arkası oynayabiliyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER SÜRPRİZİ NOA LANG'IN PERFORMANSI

PSV Eindhoven ile etkili performanslar gösteren ve 25 milyon Euroya Napoli'ye transfer olan Noa Lang, İtalya deviyle 26 maça çıkmış ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.