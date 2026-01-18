Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe tespiti: Domenico Tedesco, Alex De Souza ve Gheorghe Hagi gerçeği!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı ve 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin galibiyetini Anderson Talisca üzerinden yorumlayan Rıdvan Dilmen, ayrıca da Alex De Souza ile Gheorghe Hagi örneklerini gündeme taşıdı.

RIDVAN DİLMEN'DEN FENERBAHÇE TESPİTLERİ VE ANDERSON TALISCA İLE DOMENICO TEDESCO AÇILIMI

"Fenerbahçe, berbat oyuna rağmen 3-2 kazandı. 34. hafta sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, hiç kimsenin aklına Alanya'daki oyun gelir mi? Galatasaray'ın 3 yıllık şampiyonluk sürecinde de böyle maçlar vardı. Açıkçası Fenerbahçe'yi şampiyonluk potasında tutan, Anderson Talisca ve Marco Asensio'dur. Milan Skriniar'ın liderliğine ya da İsmail Yüksek'in mücadelesine saygım var ama bugün Anderson Talisca olmasa, 3 puanı kaybettin! Talisca, her maçta gol atabilen bir oyuncu. Bu yüzden milyonlarca Euro verildi. Ligimizin gerçeği de şudur, Gheorghe Hagi ve Alex De Souza gibi oyuncularla şampiyon olursun. Anderson Talisca ile de şampiyon olursun! Marco Asensio ile de şampiyon olursun! Bu yüzden sistem üzerinden gitmek doğru değil. Zaten Domenico Tedesco da dersine çalışmamış. Bugün Fenerbahçe, Anderson Talisca ile kazandı. Sistemiyle kazanmadı. Maalesef ligimizde 10 numarasız şampiyon olunmuyor. Bu detayı, Avrupa için söylemiyorum. Anderson Talisca ilk geldiğinde, 'yeni Alex' demiştim. Büyük oyuncular sürekli dener. Kaçırdıkça devam eder, sorumluluk alır. Anderson Talisca, Beyoğlu maçında da golü atana kadar sürekli denemişti. Diğer taraftaysa Marco Asensio bugün saman alevi gibiydi ama maçı kazandı! Büyük kulüpler, büyük oyuncularla kazanır."