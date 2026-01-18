Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe tespiti: Domenico Tedesco, Alex De Souza ve Gheorghe Hagi gerçeği!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor zaferini Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi. Esasen ise Fenerbahçe özelinde Anderson Talisca, Alex De Souza ve Gheorghe Hagi kritiğini yapan Rıdvan Dilmen; Domenico Tedesco'yu ise ayrıca eleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe tespiti: Domenico Tedesco, Alex De Souza ve Gheorghe Hagi gerçeği!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 22:26

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı ve 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin galibiyetini Anderson Talisca üzerinden yorumlayan Rıdvan Dilmen, ayrıca da Alex De Souza ile Gheorghe Hagi örneklerini gündeme taşıdı.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe tespiti: Domenico Tedesco, Alex De Souza ve Gheorghe Hagi gerçeği!

RIDVAN DİLMEN'DEN FENERBAHÇE TESPİTLERİ VE ANDERSON TALISCA İLE DOMENICO TEDESCO AÇILIMI

"Fenerbahçe, berbat oyuna rağmen 3-2 kazandı. 34. hafta sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, hiç kimsenin aklına Alanya'daki oyun gelir mi? Galatasaray'ın 3 yıllık şampiyonluk sürecinde de böyle maçlar vardı. Açıkçası Fenerbahçe'yi şampiyonluk potasında tutan, Anderson Talisca ve Marco Asensio'dur. Milan Skriniar'ın liderliğine ya da İsmail Yüksek'in mücadelesine saygım var ama bugün Anderson Talisca olmasa, 3 puanı kaybettin! Talisca, her maçta gol atabilen bir oyuncu. Bu yüzden milyonlarca Euro verildi. Ligimizin gerçeği de şudur, Gheorghe Hagi ve Alex De Souza gibi oyuncularla şampiyon olursun. Anderson Talisca ile de şampiyon olursun! Marco Asensio ile de şampiyon olursun! Bu yüzden sistem üzerinden gitmek doğru değil. Zaten Domenico Tedesco da dersine çalışmamış. Bugün Fenerbahçe, Anderson Talisca ile kazandı. Sistemiyle kazanmadı. Maalesef ligimizde 10 numarasız şampiyon olunmuyor. Bu detayı, Avrupa için söylemiyorum. Anderson Talisca ilk geldiğinde, 'yeni Alex' demiştim. Büyük oyuncular sürekli dener. Kaçırdıkça devam eder, sorumluluk alır. Anderson Talisca, Beyoğlu maçında da golü atana kadar sürekli denemişti. Diğer taraftaysa Marco Asensio bugün saman alevi gibiydi ama maçı kazandı! Büyük kulüpler, büyük oyuncularla kazanır."

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe tespiti: Domenico Tedesco, Alex De Souza ve Gheorghe Hagi gerçeği!

Sıkça Sorulan Sorular

ANDERSON TALISCA'NIN BU SEZONKİ LİG PERFORMANSI NASIL?
Brezilyalı yıldız, şu ana kadar 11 gol ve 2 asistlik skor üretti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yıldız stopere veto: Transfer yaza kaldı!
Fenerbahçe'nin transfer sürprizi N'Golo Kante için eski hocasından çarpıcı sözler: "10 saniye sonra baktığımda..."
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.