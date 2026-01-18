Fenerbahçe'de yıldız stopere veto: Transfer yaza kaldı!

Kategoriler
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin transferi yaz dönemine kaldı. Halihazırda Fenerbahçe'den ayrılığı epeydir gündemde olan yıldız savunmacı, yönetimin nihai kararıyla birlikte sezonu Türkiye'de tamamlayacak.
Fenerbahçe'ye iyi bir bonservisle veda etmesi beklenen Jayden Oosterwolde, an itibarıyla takımda kaldı! Sarı lacivertli yöneticiler, Jayden Oosterwolde'nin menajeriyle görüştü ve ancak yaz döneminde transfer sürecinin gerçekleşebileceğini belirtti. Ayrıca da 24 yaşındaki Hollandalı, Avrupa'da birçok takım tarafından uzun zamandır takip ediliyordu.
Potansiyeliyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak da Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a önemli bir gol atan Jayden Oosterwolde; bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı ve 2351 dakikalık zaman diliminde, 1 gol ile 1 asist katkısı sağladı.