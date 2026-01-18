Menü Kapat
Spor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız stopere veto: Transfer yaza kaldı!

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir Jayden Oosterwolde kararı geldi. Fenerbahçe yönetimi, Jayden Oosterwolde için gelen tüm teklifleri reddetti.

Fenerbahçe'de yıldız stopere veto: Transfer yaza kaldı!
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin transferi yaz dönemine kaldı. Halihazırda Fenerbahçe'den ayrılığı epeydir gündemde olan yıldız savunmacı, yönetimin nihai kararıyla birlikte sezonu Türkiye'de tamamlayacak.

Fenerbahçe'de yıldız stopere veto: Transfer yaza kaldı!

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE JAYDEN OOSTERWOLDE KARARI

Fenerbahçe'ye iyi bir bonservisle veda etmesi beklenen Jayden Oosterwolde, an itibarıyla takımda kaldı! Sarı lacivertli yöneticiler, Jayden Oosterwolde'nin menajeriyle görüştü ve ancak yaz döneminde transfer sürecinin gerçekleşebileceğini belirtti. Ayrıca da 24 yaşındaki Hollandalı, Avrupa'da birçok takım tarafından uzun zamandır takip ediliyordu.

Fenerbahçe'de yıldız stopere veto: Transfer yaza kaldı!

FENERBAHÇE'DE JAYDEN OOSTERWOLDE'NİN PERFORMANSI

Potansiyeliyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak da Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a önemli bir gol atan Jayden Oosterwolde; bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı ve 2351 dakikalık zaman diliminde, 1 gol ile 1 asist katkısı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

JAYDEN OOSTERWOLDE'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yetenekli stoperin, Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.
