Galatasaray'ın Fenerbahçe mağlubiyetinde çarpıcı detay: "Okan Buruk derbi öncesi neredeydi?"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe derbisini kaybeden Galatasaray'a açık mektup yazdı. Okan Buruk ile ilgili iddiasını sosyal medyadan duyuran Ahmet Çakar, sürece dair kritik de bir isim verdi.

GALATASARAY'IN FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİNDE AHMET ÇAKAR'DAN OKAN BURUK DETAYI

"Bak Okan; sevgili kardeşim, seni 30 yıldır, futbolculuğundan beri tanırım severim. Galatasaray’da çok başarılı bir üç yıl geçirdin. Buralara kolay gelmedin, çok emek verdin. Ama üzülerek görüyorum ki bu emeğini birileri 'bazı ortamlarda' peşkeş çekiyor. 1 yıl öncesine kadar son derece düzgün ve hatta kimilerince mazbut diye tanımlanacak düzenli, hatta namazlı abdestli bir hayat yaşıyordun. Allah kabul etsin. Son 1 yıldır üzülerek ve yakından takip ediyorum ki yaşı kadar futbol hayatın olan adamlar, seni birtakım olmaman gereken ortamlara sokmuş. İsim de vereyim: Fatih Süleyman Demircan, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi. Ve bu süreç çok açıkça göstermektedir ki önce senin, sonra da imam-cemaat ilişkisi gereği takımın konsantrasyonunu bozmuştur. Senin sabahlara kadar otellerde, eğlence mekânlarında işin ne Ey Okan Buruk? Senin büyük maçlar öncesi bırak bilmem ne mekânında, mahallenin kıraathanesinde bile olmaman gereken saatlerde olmaman gereken yerlerde işin ne Ey Okan Buruk? Daha da açık sorayım sevgili kardeşim Okan, 2-0’lık Fenerbahçe mağlubiyeti öncesi gece ve gecelerde neredeydin? Bütün bu durumları yakından bilen Dursun Özbek ve sevgili yönetimi bu hadiseler karşısında neden sessizliğini korumaktadır? Galatasaray camiasını ve reflekslerini en yakından bilen Sayın Dursun Aydın Özbek bu gidişata dur demez ve bir müdahalede bulunmaz ise Galatasaray reflekslerinin müdahalesi kaçınılmaz olacaktır. 3 sene olunan şampiyonluğun rehaveti çok acı sonuçlara sebebiyet verebilir. Galatasaray denge kabul etmez, denge yönetmez… Benden söylemesi…"