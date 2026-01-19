Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın Fenerbahçe mağlubiyetinde çarpıcı detay: "Okan Buruk derbi öncesi neredeydi?"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kaybettiği derbinin etkileri devam ederken, Ahmet Çakar'dan da flaş bir iddia geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u özellikle gündeme taşıyan Ahmet Çakar, Fenerbahçe derbisi öncesinde başarılı hocanın nerede olduğunu sordu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın Fenerbahçe mağlubiyetinde çarpıcı detay:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 18:38

Ahmet Çakar, Fenerbahçe derbisini kaybeden Galatasaray'a açık mektup yazdı. Okan Buruk ile ilgili iddiasını sosyal medyadan duyuran Ahmet Çakar, sürece dair kritik de bir isim verdi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe mağlubiyetinde çarpıcı detay: "Okan Buruk derbi öncesi neredeydi?"

GALATASARAY'IN FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİNDE AHMET ÇAKAR'DAN OKAN BURUK DETAYI

"Bak Okan; sevgili kardeşim, seni 30 yıldır, futbolculuğundan beri tanırım severim. Galatasaray’da çok başarılı bir üç yıl geçirdin. Buralara kolay gelmedin, çok emek verdin. Ama üzülerek görüyorum ki bu emeğini birileri 'bazı ortamlarda' peşkeş çekiyor. 1 yıl öncesine kadar son derece düzgün ve hatta kimilerince mazbut diye tanımlanacak düzenli, hatta namazlı abdestli bir hayat yaşıyordun. Allah kabul etsin. Son 1 yıldır üzülerek ve yakından takip ediyorum ki yaşı kadar futbol hayatın olan adamlar, seni birtakım olmaman gereken ortamlara sokmuş. İsim de vereyim: Fatih Süleyman Demircan, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi. Ve bu süreç çok açıkça göstermektedir ki önce senin, sonra da imam-cemaat ilişkisi gereği takımın konsantrasyonunu bozmuştur. Senin sabahlara kadar otellerde, eğlence mekânlarında işin ne Ey Okan Buruk? Senin büyük maçlar öncesi bırak bilmem ne mekânında, mahallenin kıraathanesinde bile olmaman gereken saatlerde olmaman gereken yerlerde işin ne Ey Okan Buruk? Daha da açık sorayım sevgili kardeşim Okan, 2-0’lık Fenerbahçe mağlubiyeti öncesi gece ve gecelerde neredeydin? Bütün bu durumları yakından bilen Dursun Özbek ve sevgili yönetimi bu hadiseler karşısında neden sessizliğini korumaktadır? Galatasaray camiasını ve reflekslerini en yakından bilen Sayın Dursun Aydın Özbek bu gidişata dur demez ve bir müdahalede bulunmaz ise Galatasaray reflekslerinin müdahalesi kaçınılmaz olacaktır. 3 sene olunan şampiyonluğun rehaveti çok acı sonuçlara sebebiyet verebilir. Galatasaray denge kabul etmez, denge yönetmez… Benden söylemesi…"

Galatasaray'ın Fenerbahçe mağlubiyetinde çarpıcı detay: "Okan Buruk derbi öncesi neredeydi?"

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİ NASIL SONUÇLANMIŞTI?
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmiş ve Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Hollandalı yıldızla söz kesti!
Fenerbahçeli Archie Brown'a İspanyol devi talip oldu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.