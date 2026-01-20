Menü Kapat
 Murat Makas

Rafa Silva için İstanbul'a geldiler! İşte Beşiktaş'a ödenecek bonservis

Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan Rafa Silva için Benfica heyeti kritik görüşme gerçekleştirdi. Rafa Silva'nın Benfica'ya transferi kesin gözüyle bakılırken tarafların anlaşmaya vardığı transfer bedeli ortaya çıktı.

Rafa Silva için İstanbul'a geldiler! İşte Beşiktaş'a ödenecek bonservis
20.01.2026
20.01.2026
saat ikonu 09:23

Beşiktaş’ta uzun süredir oynamayan Rafa Silva ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Teknik heyetten ve taraftardan kopan Rafa Silva’nın ayrılık süreci hız kazandı. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği belirtilirken, tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Rafa Silva için İstanbul'a geldiler! İşte Beşiktaş'a ödenecek bonservis

BENFİCA RAFA SİLVA İÇİN GELDİ

Portekiz’e dönmek isteyen yıldız oyuncu için iki kulübün anlaştığı belirtiliyor. Mario Branco'nun İstanbul'da yapacağı son temasların ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

Rafa Silva için İstanbul'a geldiler! İşte Beşiktaş'a ödenecek bonservis

TARAFLAR 7 MİLYON EURO'DA ANLAŞIYOR

Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın bonservisinden bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro gelir elde etmesinin öngörüldüğü belirtildi. 32 yaşındaki Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 5 gol atıp 3 asist yaptı.

Rafa Silva için İstanbul'a geldiler! İşte Beşiktaş'a ödenecek bonservis

Glorioso1904’te yer alan detaylarda Beşiktaş’ın 12 milyon euro üstü istediği ve Benfica’nın 5 milyon euro değer biçtiği belirtiliyor. Ancak tarafların 7 milyon euro’da anlaşacağı ön görülüyor.

Rafa Silva imzayı atıyor: Beşiktaş'ta beklenen son!
#Futbol
#Spor
