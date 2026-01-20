Orkun Kökçü için reddedilmesi çok zor teklif! Tarihi transfer planını duyurdular

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta gelen sürpriz teklifler değerlendiriliyor. Siyah-beyazlılara tarihi bir transfer teklifi yolda. Zenit St. Petersburg, Beşiktaş tarihine damga vuran transfer Orkun Kökçü’yü radarına aldı.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN REKOR TEKLİF

Zenit’in Beşiktaş’a Orkun için sınırları aşan bir teklif sunma hazırlığında olduğu iddia edildi. Rus ajansı TASS Zenit’in Orkun Kökçü transferinde 30 milyon Euro’dan fazla rakamı gözden çıkaracağı konuşuluyor.

Şampiyonluk kadrosu kuracak Zenit’in Orkun Kökçü’yü transfer etmesi halinde Türk futbol tarihinde en pahalı transfer olacağı belirtiliyor.

ORKUN KARARINI İLETTİ

Rus gazetesi Championat'ın yazarı Vyecheslav Zakharov'un Orkun ile ilgili yorumu dikkat çekti. Zakharov, 25 yaşındaki yıldızın transfer edildiği takdirde hem gol hem asist açısından oyuna katkı sağlayacağını belirterek "Eğer Kökçü Zenit'e katılırsa, Zenit'in 10 yıl boyunca yeni bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İddialara göre Orkun Kökçü, teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Serdal Adalı’ya takımda kalmak istediğini iletti.