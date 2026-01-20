Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Orkun Kökçü için reddedilmesi çok zor teklif! Tarihi transfer planını duyurdular

Rus basını Beşiktaş'ın orta sahadaki lideri Orkun Kökçü için 'reddedilemez' bir teklif yapılacağını duyurdu. Zenit'in Orkun için rekor bir transfer paketi hazırladığı iddia edildi. Orkun Kökçü'nün ise transfer kararını yönetime ilettiği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Orkun Kökçü için reddedilmesi çok zor teklif! Tarihi transfer planını duyurdular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 16:20

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta gelen sürpriz teklifler değerlendiriliyor. Siyah-beyazlılara tarihi bir transfer teklifi yolda. Zenit St. Petersburg, Beşiktaş tarihine damga vuran transfer Orkun Kökçü’yü radarına aldı.

Orkun Kökçü için reddedilmesi çok zor teklif! Tarihi transfer planını duyurdular

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN REKOR TEKLİF

Zenit’in Beşiktaş’a Orkun için sınırları aşan bir teklif sunma hazırlığında olduğu iddia edildi. Rus ajansı TASS Zenit’in Orkun Kökçü transferinde 30 milyon Euro’dan fazla rakamı gözden çıkaracağı konuşuluyor.

Şampiyonluk kadrosu kuracak Zenit’in Orkun Kökçü’yü transfer etmesi halinde Türk tarihinde en pahalı transfer olacağı belirtiliyor.

Orkun Kökçü için reddedilmesi çok zor teklif! Tarihi transfer planını duyurdular

ORKUN KARARINI İLETTİ

Rus gazetesi Championat'ın yazarı Vyecheslav Zakharov'un Orkun ile ilgili yorumu dikkat çekti. Zakharov, 25 yaşındaki yıldızın transfer edildiği takdirde hem gol hem asist açısından oyuna katkı sağlayacağını belirterek "Eğer Kökçü Zenit'e katılırsa, Zenit'in 10 yıl boyunca yeni bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü için reddedilmesi çok zor teklif! Tarihi transfer planını duyurdular

İddialara göre Orkun Kökçü, teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Serdal Adalı’ya takımda kalmak istediğini iletti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rafa Silva için İstanbul'a geldiler! İşte Beşiktaş'a ödenecek bonservis
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.