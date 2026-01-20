Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan transfer açıklaması geldi: 800 bin Euro maaş!

Trabzonspor'dan Mathias Lovik için transfer açıklaması geldi. Karadeniz devi, 22 yaşındaki Norveçli ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'dan transfer açıklaması geldi: 800 bin Euro maaş!
Burak Ayaydın
20.01.2026
20.01.2026
Trabzonspor'da Mathias Lovik ile imzalar atıldı. Bordo mavililer, Parma'dan transfer ettikleri genç savunmacı için resmi açıklama yayınladı.

Trabzonspor'dan transfer açıklaması geldi: 800 bin Euro maaş!

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER DUYURUSU

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'dan transfer açıklaması geldi: 800 bin Euro maaş!

4 MİLYON EURO BONSERVİS

Trabzonspor, Parma'dan transfer ettiği Mathias Lovik için 4 milyon Euro bonservis ödedi ve sonraki satıştan da %10 teklif etti.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Başkan Ertuğrul Doğan, en az 4 oyuncu almak istediklerini ifade etmişti.
